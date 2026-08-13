Como parte de una estrategia orientada a mitigar el impacto económico en los hogares y facilitar el acceso a productos esenciales tras la emergencia nacional, Grupo Éxito anunció que más de 1.300 productos tendrán precios especiales en todas sus tiendas del país a partir de este 14 de agosto.

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La iniciativa, que estará disponible hasta el próximo 14 de septiembre, se implementará en las marcas Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, así como en las aplicaciones y plataformas digitales de la compañía. La oferta abarca alimentos de la canasta básica —como aceite, arroz, atún, café, azúcar, leche y agua—, artículos de aseo y opciones en categorías de ropa, calzado, electrodomésticos y productos para el hogar, incluyendo neveras, lavadoras, televisores, vajillas, toallas, cobijas y almohadas.

Los artículos participantes estarán debidamente identificados bajo los sellos ImPRECIOnantes y Precio Insuperable. El primero ofrecerá productos esenciales con tarifas bajas y estables durante ciclos de dos meses, mientras que el segundo agrupará referencias de marcas propias y nacionales que garantizan una favorable relación entre precio y calidad por un tiempo limitado.

“Este esfuerzo conjunto con más de 160 de nuestros proveedores nos permite ampliar el número de productos con precios altamente competitivos y acompañar a las familias colombianas. Estar más cerca de los colombianos es también ayudarles a tener mayor tranquilidad al momento de hacer sus compras en nuestras tiendas”, destacó Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito.

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En paralelo a la medida comercial, la compañía y la Fundación Éxito pusieron en marcha un plan de asistencia para entregar ayuda alimentaria a 3.500 familias ubicadas en San José del Palmar (Chocó), Cali, Pereira y Manizales, zonas que resultaron fuertemente impactadas por el movimiento telúrico.

Asimismo, la organización habilitó canales para que los ciudadanos se sumen a esta labor solidaria mediante aportes a través de las “Goticas” disponibles en las tiendas físicas o mediante donaciones directas a la Fundación Éxito, combinando de esta forma el alivio al bolsillo de los consumidores con el respaldo activo a las comunidades que enfrentan las consecuencias del desastre.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.