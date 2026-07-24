Lejos de la controversia con la política en Colombia, millones de trabajadores le apuntan a las mejores oportunidades con las ofertas de empleo que surgen a diario en el mercado.

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En ese sentido, el Grupo Éxito confirma su poderío en el ‘retail’ y tiene una importante lista de vacantes laborales en diferentes ciudades del país en su espacio en la plataforma Magneto. Estos son algunos de los cargos que sobresalen.

Supervisor de mantenimiento

Formación: tecnólogo hasta profesional

Experiencia: 2 años

Tareas: supervisión y coordinación de la ejecución de planes de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo del centro comercial.

Salario: $ 2’288.000

Contratación: término indefinido

Ubicación: Centro Comercial Viva Envigado, Antioquia

Jefe producción industria

Formación: profesional hasta especialización o maestría

Experiencia: 3 años y 5 meses

Tareas: coordinación y ejecución de actividades diarias de la planta de producción, garantizando el cumplimiento eficiente de los programas de fabricación, optimizando los recursos disponibles y asegurando los estándares de calidad, inocuidad, productividad y seguridad definidos por la compañía.

Salario: $ 8’260.800

Contratación: término indefinido

Ubicación: Tenjo, Cundinamarca

Lee También

Analista de empaques industria

Formación: tecnólogo hasta profesional

Experiencia: 1 año y 5 meses

Tareas: garantizar la correcta gestión técnica y documental de los materiales de empaque, asegurando la elaboración, actualización y control de artes, etiquetas y especificaciones, en cumplimiento de los requisitos normativos, operativos y de calidad de la compañía.

Salario: $ 3’300.000

Contratación: término indefinido

Ubicación: Tenjo, Cundinamarca

Supervisor logística industria

Formación: técnico hasta profesional

técnico hasta profesional Experiencia: 2 años

2 años Tareas: responsable de la operación de los almacenes de producto terminado de la industria de alimentos, planeando, coordinando y realizando seguimiento a la operación, con el fin de garantizar la disposición eficiente, segura y oportuna de los productos terminados al proceso de transporte y la confiabilidad del inventario.

responsable de la operación de los almacenes de producto terminado de la industria de alimentos, planeando, coordinando y realizando seguimiento a la operación, con el fin de garantizar la disposición eficiente, segura y oportuna de los productos terminados al proceso de transporte y la confiabilidad del inventario. Salario: $ 3’198.000

$ 3’198.000 Contratación: término indefinido

término indefinido Ubicación: Parque Industrial Latham – Bodega 500, Siberia

Panadero(a)

Formación: 6 meses

6 meses Experiencia: bachillerato hasta tecnólogo

bachillerato hasta tecnólogo Tareas: elaboración de productos de panadería con altos estándares de calidad, cumplimiento con las normas de higiene y seguridad alimentaria, trabajo en equipo para garantizar la producción y entrega oportuna de los productos, mantenimiento del orden y limpieza del área de trabajo.

elaboración de productos de panadería con altos estándares de calidad, cumplimiento con las normas de higiene y seguridad alimentaria, trabajo en equipo para garantizar la producción y entrega oportuna de los productos, mantenimiento del orden y limpieza del área de trabajo. Salario: $ 1’751.000 a $ 1’900.000

$ 1’751.000 a $ 1’900.000 Contratación: término indefinido

término indefinido Ubicación: Bogotá, D.C. (Zona norte)

Carniceros(as)

Formación: bachillerato hasta tecnólogo

bachillerato hasta tecnólogo Experiencia: 6 meses

6 meses Tareas: ejecución de cortes de carne según estándares de calidad, manejo de herramientas como sierra y molino, garantía de la correcta exhibición del producto, ofrecer atención al cliente con excelente servicio, apoyar al equipo para mantener un área organizada y eficiente.

ejecución de cortes de carne según estándares de calidad, manejo de herramientas como sierra y molino, garantía de la correcta exhibición del producto, ofrecer atención al cliente con excelente servicio, apoyar al equipo para mantener un área organizada y eficiente. Salario: $1’900.000 + auxilio de transporte + recargos dominicales

Contratación: término indefinido

$1’900.000 + auxilio de transporte + recargos dominicales término indefinido Ubicación: Chía

Aplicar a vacantes laborales con Grupo Éxito mediante Magneto resulta un procedimiento sumamente sencillo, rápido e intuitivo. Este importante portal conecta diariamente a miles de candidatos con empresas líderes.

La plataforma ofrece oportunidades para profesionales, técnicos y personas sin experiencia previa en diversas áreas operativas, administrativas o comerciales en distintas modalidades de trabajo presencial, remoto e híbrido.

¿Cómo aplicar a ofertas de empleo en Magneto?

Para completar exitosamente una postulación a cualquier oferta de empleo disponible en Magneto, se debe ejecutar minuciosamente el siguiente procedimiento guiado paso a paso:

Ingresar al sitio web oficial de la plataforma o descargar la aplicación móvil disponible para dispositivos Android y iOS desde la tienda digital. Crear una cuenta personal seleccionando la opción de registro e ingresa mediante un correo electrónico principal o las redes sociales activas. Diligenciar perfil profesional completando datos personales de contacto, experiencia laboral previa, formación académica relevante y habilidades destacadas. Grabar un video corto de presentación personal donde mencione sus principales áreas de interés profesional para aumentar visibilidad ante los reclutadores. Utilizar el buscador principal aplicando filtros por cargo deseado, profesión, ubicación geográfica, rango salarial o modalidad de trabajo preferida. Seleccionar la oferta laboral que se adapte mejor al perfil, leer detenidamente los requisitos solicitados y hacer clic en el botón de postulación. Adjuntar hoja de vida actualizada preferiblemente en formato PDF para garantizar la adecuada visualización del documento durante el proceso de selección.

Una vez enviada la candidatura, puede dar el seguimiento continuo a cada etapa del proceso de selección directamente desde la sección de postulaciones en su cuenta.

Asimismo, la plataforma envía notificaciones oportunas a través de mensajes de WhatsApp o correo electrónico para informar sobre el estado de las solicitudes o vacantes compatibles.

Mantener la información del perfil actualizada, activar alertas de empleo diarias y postularse con constancia incrementa significativamente las posibilidades de vincularte exitosamente al mercado laboral.

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