El proyecto propone incorporar el concepto de salario vital como un criterio legal para la fijación del salario mínimo en Colombia. La intención es que la remuneración garantice condiciones suficientes para que los trabajadores puedan cubrir las necesidades básicas de su hogar y mantener un nivel de vida digno.

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En ese sentido, el texto establece que la determinación del salario mínimo deberá considerar variables como la inflación, la protección del poder adquisitivo, el costo real de vida de los hogares colombianos, las condiciones socioeconómicas de los trabajadores y la productividad de la economía.

Al presentar la iniciativa, el ministro Antonio Sanguino señaló que el Estatuto del Trabajo busca materializar principios contemplados desde hace más de 30 años en la Constitución. «Un salario vital; más y mejores condiciones laborales; trabajo digno y un Estatuto del Trabajo que hace realidad un mandato pendiente de nuestra Constitución», afirmó el funcionario.

Esto pasará con productos y servicios que suben con el Salario Mínimo

¿Qué otros cambios habría para los trabajadores en Colombia con este proyecto de ley?

Además de los cambios relacionados con la fijación del salario mínimo, el proyecto de ley contempla medidas para fortalecer la libertad sindical y la negociación colectiva. El propósito es ampliar las garantías para las organizaciones de trabajadores y promover mecanismos de diálogo entre empleados y empleadores dentro del marco de las relaciones laborales.

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Otro de los capítulos de la iniciativa está enfocado en la regulación del uso de la inteligencia artificial en los entornos de trabajo. El texto plantea establecer criterios para la implementación de estas tecnologías en las empresas, con el fin de proteger los derechos de los trabajadores frente a los procesos de automatización y promover que la incorporación de herramientas basadas en IA se realice bajo principios de transparencia, supervisión y respeto por las garantías laborales.

De igual manera, el Estatuto del Trabajo incorpora disposiciones orientadas a reforzar la protección de grupos con especial vulnerabilidad en el mercado laboral. Entre ellos se encuentran las trabajadoras domésticas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la población migrante y los adolescentes autorizados para trabajar bajo las condiciones previstas por la Ley.