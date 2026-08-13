Por: Noticiero 90 minutos

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El edificio Laverdy, ubicado en la carrera 56 con calle 12A de Cali, ha sido declarado en riesgo inminente de colapso tras una evaluación técnica efectuada por las autoridades. Así lo determinaron expertos tras las inspecciones realizadas en el marco de la atención a estructuras afectadas por el sismo del 10 de agosto. De acuerdo con reportes entregados por personal de Gestión del Riesgo, durante la inspección se detectaron fallas considerables en los elementos que sostienen la edificación. Uno de los funcionarios detalló que “ya los nudos que sostenían el edificio en la parte de atrás ya fallaron”, lo que implica una pérdida de soporte estructural en zonas críticas.

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La situación es especialmente preocupante porque, según el informe oficial, actualmente la estabilidad del edificio depende únicamente de un punto de apoyo en un pilar central. Este tipo de condición agrava el peligro de desplome repentino tanto para quienes habitan en la zona como para transeúntes y organismos de socorro. Ante este escenario, las autoridades locales han dispuesto la implementación de una ruta de evacuación para los edificios aledaños y la adopción de medidas de seguridad estrictas en el área. El perímetro se mantiene bajo constante vigilancia, mientras expertos monitorean cuándo podría ocurrir el colapso de la estructura.

La respuesta institucional no se limita solo a la atención del edificio Laverdy. La Secretaría de Movilidad de Cali anunció el cierre preventivo de la carrera 56 entre calle 13 y calle 11, con el propósito de proteger a la ciudadanía. En su comunicado, la dependencia enfatizó la importancia de respetar los controles y las restricciones en la zona. “Si vemos que están los cierres, por favor, respetarlos, que esto es en pro y garantía de cuidar la vida y evitar y minimizar los riesgos”, señalaron desde la Secretaría de Movilidad, según lo difundido tras la inspección.

El caso del edificio Laverdy ocurre en medio de una serie de revisiones a inmuebles afectados por el reciente movimiento telúrico en Cali, priorizando las edificaciones cuya integridad estructural representa un peligro para habitantes, peatones y personal de emergencia. Las autoridades continúan monitoreando la situación y hacen un llamado permanente a la precaución y al cumplimiento de las recomendaciones para preservar la vida y la seguridad.

¿Por qué el edificio Laverdy está en riesgo de colapso tras el sismo en Cali?

El edificio Laverdy presenta fallas críticas en su estructura, especialmente por el colapso de los nudos que sostenían la parte posterior. De acuerdo con Gestión del Riesgo, el inmueble ahora depende de un solo punto de apoyo en un pilar central, lo que eleva la probabilidad de un colapso tras el sismo ocurrido el 10 de agosto.

¿Qué medidas de seguridad han tomado las autoridades de Cali ante el riesgo del edificio Laverdy?

Las autoridades han implementado rutas de evacuación para los edificios cercanos y han delimitado un perímetro de seguridad. La Secretaría de Movilidad dispuso cierres preventivos en la carrera 56 entre calles 13 y 11, solicitando a la ciudadanía acatar las restricciones para minimizar los riesgos y proteger la vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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