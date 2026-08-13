Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El fútbol sudamericano demuestra su compromiso con Colombia al unirse a las iniciativas de apoyo tras el reciente terremoto que afectó diversas regiones del país. De acuerdo con la información anunciada oficialmente el jueves 13 de agosto de 2026 por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), junto con la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), se aprobó una ayuda por un millón de dólares destinados a los territorios y personas damnificadas.

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La contribución económica será canalizada a través de la campaña nacional “Colombia, un solo corazón”, que está bajo la coordinación de la primera dama, Ana Lucía Pineda. Este esfuerzo ha buscado articulación entre el sector público, empresas privadas, organizaciones sociales y la ciudadanía, sumando voluntades y recursos en uno de los momentos más difíciles a causa de la tragedia.

Según el comunicado citado por la FCF, la decisión de ambas organizaciones responde a la importancia de respaldar a Colombia en una emergencia nacional, además de promover el compromiso social que caracteriza al fútbol sudamericano. El llamado a la solidaridad se extiende no solo a clubes y entidades deportivas, sino también a aliados estratégicos, hinchas y la comunidad internacional, invitando a persistir en las campañas de apoyo para los damnificados.

El millón de dólares anunciado será administrado dentro de la campaña “Colombia, un solo corazón”, con un objetivo: reforzar las labores de reconstrucción en los territorios más afectados por el sismo. Sin embargo, no se precisó cómo se distribuirá este dinero entre los diferentes departamentos o ciudades impactadas, como Cali, Chocó o la región de Pereira y Risaralda. Tampoco se establecieron montos exactos para cada zona. De acuerdo con el balance presentado por Ana Lucía Pineda el 12 de agosto, hasta esa fecha ya se habían gestionado más de 1.500 toneladas de ayuda humanitaria, priorizando el envío de alimentos, agua potable, medicamentos y equipos para emergencia, especialmente en Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó. En Risaralda, por ejemplo, se enfatizó el apoyo a Medicina Legal y la habilitación de puntos de acopio para la recepción de ayudas humanitarias en Pereira.

Este aporte de CONMEBOL y la FCF refuerza la movilización de recursos impulsada desde el sector deportivo, en momentos en que el país enfrenta el reto de reconstruir infraestructura y servicios, más allá de la fase inicial de rescate y atención. Las autoridades y entidades del fútbol insisten en no detener la solidaridad e invitan a la familia futbolera a seguir apoyando las familias afectadas. Por ahora, la administración del millón de dólares será nacional, sin un anuncio específico sobre la distribución local en departamentos puntuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál será la utilización del millón de dólares donado por CONMEBOL y la Federación Colombiana de Fútbol?

El millón de dólares entregado por la Confederación Sudamericana de Fútbol y la Federación Colombiana de Fútbol será canalizado a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, para apoyar labores de reconstrucción en zonas afectadas por el terremoto. Aunque se anunció la destinación general de los fondos, no se especificó el reparto entre las ciudades o departamentos damnificados ni los proyectos exactos a financiar.

¿Cómo pueden ayudar otras organizaciones y ciudadanos a los damnificados del terremoto en Colombia?

CONMEBOL y la Federación Colombiana de Fútbol hicieron un llamado a clubes, organizaciones deportivas, aliados estratégicos, aficionados y la comunidad internacional a continuar apoyando las campañas de recolección de recursos e insumos. La campaña nacional coordina la recepción de alimentos, medicamentos y materiales de emergencia, por lo que se invita a quienes deseen colaborar a unirse a estas iniciativas solidarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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