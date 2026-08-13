Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia desplegó equipos especializados ante la tragedia provocada por el reciente terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto, con el objetivo de identificar a las personas fallecidas y coordinar la entrega de sus cuerpos a las familias, siguiendo estrictos protocolos y procedimientos científicos. Según la información proporcionada por el director general, Ariel Emilio Cortés Martínez, la entidad trabaja incansablemente para realizar los análisis médico-legales necesarios, teniendo en cuenta la elevada cifra de víctimas y la complejidad de las circunstancias que rodearon el desastre.

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De acuerdo con el último balance, se registró el ingreso de 202 cuerpos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con 121 ya reconocidos mediante procesos de identificación plena. Sin embargo, la situación requiere un manejo cuidadoso, ya que no es válido basarse únicamente en el reconocimiento visual de los familiares, debido a la gravedad de las lesiones y el impacto del terremoto en los cuerpos.

El proceso de identificación inicia con la recepción, documentación y análisis forense. Entre las técnicas aplicadas, la comparación de huellas dactilares es el método de preferencia, siempre que exista la posibilidad de obtenerlas y contrastarlas con los registros. Asimismo, la odontología forense tiene un papel destacado, al comparar datos dentales con historias clínicas, radiografías o cartas dentales previas. En los casos en los que estos métodos no son concluyentes, se recurre a estudios genéticos, estableciendo comparaciones entre muestras tomadas del cuerpo y material biológico previo o con ADN de familiares. También pueden ser necesarios procedimientos como radiología, antropología y lofoscopia, que garantizan la confiabilidad de los resultados, tal como han informado fuentes del propio Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Una vez que la identidad de la víctima se determina plenamente, aún queda pendiente el proceso judicial obligatorio. La entrega de los cuerpos a sus familias solo puede realizarse una vez concluyen las actuaciones forenses y se cumplen los trámites legales exigidos por la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales pertinentes. Por eso, es fundamental que las familias sigan las indicaciones oficiales en cuanto a fechas y lugares de retiro.

La dificultad y el tiempo de cada identificación varían según el estado en el que fue recuperado el cuerpo, la posibilidad de encontrar registros previos y la necesidad de estudios científicos más avanzados. El objetivo esencial del rigor en este proceso es evitar errores y asegurar que cada cuerpo sea entregado a su familia correspondiente, lo que brinda certeza y dignidad en medio de la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo es el proceso de identificación de víctimas de un terremoto según Medicina Legal?

El proceso de identificación que adelanta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses comienza con la recepción y documentación del cuerpo, y se apoya en métodos como la comparación de huellas, la odontología forense y pruebas de ADN. Todo se hace siguiendo protocolos que buscan establecer científicamente la identidad, antes de autorizar la entrega a los familiares.

¿Por qué algunas identificaciones de víctimas tardan más que otras después de un sismo?

La demora en la identificación de algunas víctimas se debe a factores como las condiciones en que fue recuperado el cuerpo, el nivel de deterioro, la falta de registros previos y la necesidad de realizar análisis genéticos complejos. El procedimiento, basado en la información científica y técnica, busca evitar errores y garantizar la dignidad de las víctimas y sus familias.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.