Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses avanza en el minucioso proceso de identificación de las víctimas que dejó el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto. Este procedimiento se desarrolla bajo estrictas normas científicas y con el acompañamiento de las autoridades judiciales, pues no basta con un simple reconocimiento visual; la entrega de los cuerpos a sus familias solo puede efectuarse tras cumplir con un protocolo complejo y riguroso.

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En medio del trabajo de los organismos de socorro en las zonas afectadas, equipos forenses se dedican a la identificación plena de quienes perdieron la vida. Según el balance oficial recogido por El Diario, hasta el momento se han recibido 202 cuerpos en Medicina Legal, de los cuales 121 ya han sido identificados plenamente. El director general del Instituto, Ariel Emilio Cortés Martínez, destacó la labor constante de los profesionales desplegados para atender la emergencia, señalando que las tareas médico-legales se deben desarrollar con sumo cuidado y responsabilidad ante la magnitud de la tragedia.

El proceso arranca cuando se recupera un cuerpo y se inicia el análisis científico correspondiente. La comparación de huellas dactilares es uno de los métodos principales, siempre que las condiciones lo permitan y existan registros de la persona. En los casos que así lo requieren, Medicina Legal recurre a la odontología forense, comparando estructuras dentales con fichas clínicas y radiografías. Cuando estos recursos no son suficientes, se aplican estudios genéticos, comparando ADN del cuerpo con material de familiares, además de utilizar técnicas como la radiología y la antropología forense para lograr identificaciones certeras.

No obstante, lograr la identificación de una víctima no significa que el cuerpo pueda ser entregado de inmediato. Después del análisis técnico y científico, es imprescindible seguir el conducto judicial. Medicina Legal coordina con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades pertinentes para cumplir con los procedimientos legales exigidos en cada caso. Las familias, por tanto, deben mantener comunicación directa y seguir las indicaciones oficiales sobre el lugar y el momento en que podrán reclamar el cuerpo.

La dificultad del proceso varía según las circunstancias en las que se encuentra cada cuerpo; algunos pueden ser identificados rápidamente, mientras que otros requieren análisis más complejos debido a lesiones o a la falta de registros previos. Todo esto responde a la necesidad de garantizar que no existan errores en la identificación y que cada familia reciba una respuesta certera sobre su ser querido. En plena crisis, Medicina Legal reitera su compromiso de actuar con rigor técnico, respeto al debido proceso y a la dignidad tanto de las víctimas como de sus allegados, acompañando a las familias en uno de los momentos más dolorosos y relevantes tras el desastre.

¿Qué pasos realiza Medicina Legal para identificar las víctimas de un terremoto?

El proceso comienza con la recepción y documentación del cuerpo, seguido de análisis de huellas dactilares, odontología forense y, si es necesario, exámenes genéticos. Según El Diario, se emplean también radiología y antropología, y cada procedimiento busca individualizar científicamente a la persona antes de su entrega a familiares, siempre bajo control judicial.

¿Por qué la entrega de los cuerpos identificados puede demorar después de un terremoto?

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses citado por El Diario, incluso tras una identificación plena, la entrega depende de la culminación de procedimientos forenses y judiciales. Factores como el estado del cuerpo, la complejidad de las pruebas y la coordinación con la Fiscalía pueden hacer que el proceso tome más tiempo para asegurar total precisión en cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.