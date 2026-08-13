Por: Noticiero 90 minutos

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El potente sismo que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto trajo consigo una ola de emergencia en varias regiones del país. Desde entonces, las labores de las autoridades no se han reducido únicamente al rescate y atención de heridos, sino que también se han enfocado en una tarea silenciosa y crucial para las familias: la identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas fatales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad encargada de los procedimientos forenses y judiciales en este tipo de emergencias, hasta la jornada del 12 de agosto se han recibido 230 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, todos relacionados con el movimiento telúrico ocurrido dos días antes.

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La complejidad y la urgencia de este proceso han requerido un trabajo articulado entre organismos judiciales y forenses para garantizar la dignidad de las víctimas y la tranquilidad de sus familias. Gracias a procedimientos técnicos y científicos realizados por Medicina Legal, se han identificado 205 personas. Dentro de este grupo se encuentran 12 menores de edad, una cifra que subraya la magnitud humana de la tragedia.

Frente a la situación, la Fiscalía General de la Nación anunció la habilitación de puntos de atención especiales en los municipios de Palmira y Tuluá, con el objetivo de acompañar y orientar a los familiares en el proceso de entrega de cuerpos. Esta medida busca ofrecer un trato digno y evitar mayores traumas en medio del dolor causado por la pérdida.

Según el boletín informativo de Medicina Legal, hasta ahora se han entregado a sus allegados los cuerpos de 140 víctimas. La lista detallada manejada por la entidad incluye información como nombre, sexo y edad de los fallecidos, evidencia del riguroso trabajo emprendido para evitar confusiones y ofrecer certezas a quienes enfrentan la incertidumbre tras la catástrofe. En estos momentos, la identificación no solo representa un procedimiento técnico, sino también un paso fundamental para el duelo de cientos de familias a lo largo del territorio afectado, y refleja el compromiso de las instituciones para enfrentar las consecuencias de esta tragedia desde la perspectiva más humana posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo realiza Medicina Legal la identificación de víctimas en emergencias como el sismo?

El proceso de identificación lo lidera el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, encargado de emplear métodos técnicos y científicos para determinar la identidad de las víctimas fatales. Según la información proporcionada, este organismo recibe los cuerpos, revisa datos como nombre, edad y sexo, y lleva a cabo la entrega a los familiares garantizando rigor y dignidad en cada caso.

¿Cuántas víctimas identificadas y cuerpos entregados deja hasta ahora el sismo según Medicina Legal?

De acuerdo con Medicina Legal, hasta el boletín del 12 de agosto se han recibido 230 cuerpos relacionados con el sismo, de los cuales 205 ya han sido identificados—entre ellos 12 menores de edad—y 140 han sido entregados a sus familias. Esta información evidencia el avance actual del proceso de identificación y entrega, primordial para las comunidades afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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