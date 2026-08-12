Por: El Espectador

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En la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, cámaras de seguridad registraron el seguimiento que dos delincuentes a bordo de una motocicleta hicieron a un conductor durante varias cuadras. Este seguimiento, documentado por los videos, reveló su intención de robar al conductor tan pronto se detuviera su vehículo. Según los registros, la víctima viajaba desprevenida en un carro negro cuando se detuvo en un semáforo en rojo, momento que fue aprovechado por los delincuentes para abordarlo y amenazarlo con arma de fuego, exigiéndole la entrega de sus pertenencias.

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La reacción del conductor fue inmediata: intentó esquivar el asalto arrancando el vehículo, lo que provocó que tanto él como los delincuentes quedaran atrapados en medio del tráfico, junto a una camioneta. Al verse atrapados, los asaltantes abandonaron la motocicleta y huyeron a pie. De acuerdo con la información publicada por la Policía Metropolitana de Bogotá en sus redes sociales, la rápida alerta ciudadana permitió activar un operativo policial que culminó con la captura de ambos agresores, de 31 y 26 años, tras una persecución por las calles de la zona.

Uno de los datos más llamativos del caso fue que uno de los capturados se encontraba cumpliendo condena por hurto mediante detención domiciliaria y portaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), evidencia de que reincidió en el delito pese a la medida restrictiva. A los detenidos se les incautó un revólver calibre 22 y se logró recuperar el celular de la víctima. Ambos sujetos quedaron bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá referenciados por El Espectador, el hurto de celulares es uno de los delitos más frecuentes en la capital. Entre enero y marzo de 2026 se reportaron 8.629 robos de este tipo, con un preocupante promedio de 96 casos diarios. Las localidades con mayores reportes en ese periodo fueron Engativá, Chapinero, Suba, Teusaquillo y Kennedy. No obstante, la recuperación de celulares robados disminuyó considerablemente: tan solo se recuperaron 736 dispositivos frente a los 1.283 del mismo periodo en 2025, mostrando una caída del 42,6 %, lo que representa 547 celulares menos recuperados, de acuerdo con la misma fuente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actúan los delincuentes que roban celulares en semáforos en Bogotá?

La información revela que los delincuentes suelen seguir a sus víctimas durante varias cuadras, eligen el momento en que el vehículo se detiene en un semáforo y aprovechan la vulnerabilidad del conductor para abordar el auto y amenazarlo con armas de fuego, exigiendo la entrega de objetos de valor como celulares.

¿Cuántos celulares se pierden y cuántos se recuperan en Bogotá según la Secretaría de Seguridad?

Según la Secretaría de Seguridad, entre enero y marzo de 2026 se reportaron 8.629 hurtos de celulares en Bogotá, mientras que solo se recuperaron 736 dispositivos robados. Esta cifra es considerablemente menor a la del año anterior, cuando se recuperaron 1.283 equipos en el mismo periodo, marcando una disminución del 42,6 %.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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