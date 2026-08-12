Por: Portal Bogotá

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Bogotá está dando pasos decisivos en el reconocimiento de la violencia vicaria, una modalidad de violencia de género en la que una pareja o expareja usa a las hijas y los hijos para intimidar, ejercer control, castigar o generar sufrimiento a la madre. Según lo establecido en el Proyecto de Acuerdo 984 de 2025, aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá, se propone declarar un Día Distrital contra la Violencia Vicaria, así como emprender acciones para prevenir, sensibilizar y atender este tipo de agresiones.

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De acuerdo con la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género, conocida como EMEG y actualizada en 2025 por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), en Bogotá una de cada diez mujeres con hijas o hijos ha experimentado violencia vicaria por lo menos una vez en los últimos dos años. Este fenómeno comprende amenazas o afectaciones contra hijos, seres queridos o incluso animales de compañía, con el propósito de controlar o castigar a la mujer. También se manifiesta a través del temor que puede sentir la madre ante la posibilidad de perder la custodia de sus hijas e hijos.

La violencia vicaria se expresa en conductas como la manipulación emocional de niñas y niños, el descuido o el maltrato dirigido a causar angustia en la madre y acciones orientadas a deteriorar el vínculo afectivo entre ella y sus hijos. Estas situaciones pueden derivar en traumas emocionales, daños psicológicos, aislamiento y la exposición a riesgos para la integridad física o emocional de quienes están involucrados. La Secretaría Distrital de la Mujer reconoce estos comportamientos como formas auténticas de violencia vicaria y brinda orientación para identificarlas, así como para activar vías de protección.

El proyecto del Concejo de Bogotá busca visibilizar y darle un reconocimiento oficial a la violencia vicaria, sensibilizar a la población sobre este fenómeno y fortalecer las capacidades de atención en Comisarías de Familia, Casas de Justicia, la Policía, el sector salud y el sistema judicial. Se plantean, además, capacitaciones especializadas para servidoras y servidores públicos basadas en enfoques diferencial e interseccional, junto con campañas pedagógicas orientadas a desmontar la aceptación social de estas agresiones.

Nombrar la violencia vicaria implica dejar de tratarla como un simple conflicto de pareja o familia y reconocerla como una expresión de violencia que afecta a las mujeres y vulnera los derechos de niñas y niños. Ante la vivencia de este tipo de agresiones, las mujeres pueden acudir a la Línea de Emergencias 123, la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 y el WhatsApp Púrpura 300 755 1846 para recibir orientación y apoyo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la violencia vicaria y cómo afecta a mujeres y niños en Bogotá?

La violencia vicaria es una forma de violencia de género donde una pareja o expareja utiliza a los hijos, seres queridos o animales de compañía para dañar, controlar o castigar a la madre. En Bogotá, este tipo de agresión puede causar daños emocionales, aislamiento y trauma psicológico tanto en las mujeres víctimas como en sus hijas e hijos, afectando gravemente la integridad de toda la familia, según datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género.

¿A dónde pueden acudir las víctimas de violencia vicaria en Bogotá?

Las mujeres que experimentan violencia vicaria en Bogotá pueden comunicarse con la Línea de Emergencias 123 para atención inmediata y protección, así como buscar orientación y asesoría a través de la Línea Púrpura Distrital al 01 8000 112 137 o mediante WhatsApp al 300 755 1846, recursos habilitados por la Secretaría Distrital de la Mujer.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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