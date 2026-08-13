Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Institute Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa en la labor de identificar a las personas que perdieron la vida tras el reciente terremoto de magnitud 7,4. Su trabajo no consiste solo en la observación directa de los cuerpos, sino que involucra un meticuloso proceso científico respaldado por protocolos técnicos y jurídicos previamente establecidos antes de permitir la entrega de los cuerpos a sus familiares.

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De acuerdo con la información suministrada por El Diario, en paralelo a los esfuerzos de socorro desplegados en las zonas impactadas desde el pasado lunes 10 de agosto, se adelanta otro proceso clave: la identificación plena de las víctimas mortales. Ariel Emilio Cortés Martínez, director general de Medicina Legal, detalló que equipos especializados de la entidad están en terreno realizando los procedimientos médico-legales respectivos, dada la magnitud de la emergencia.

Hasta el momento, según el último balance, Medicina Legal ha recibido 202 cuerpos y ha logrado identificar plenamente a 121 de ellos. Es importante señalar que este procedimiento exige rigurosidad, puesto que el reconocimiento visual, muchas veces empleado por familiares, puede no ser suficiente en circunstancias como estas.

La identificación parte de una recepción adecuada del cuerpo, seguida de exhaustiva documentación y análisis forense. Dependiendo del estado en que es encontrado el cadáver, se pueden emplear métodos como el cotejo de huellas dactilares, odontología forense (contraste entre la dentadura y registros previos) o estudios genéticos, que consisten en comparar el ADN extraído del fallecido con información biológica previa o con el ADN de familiares cercanos. Otras disciplinas como la radiología y la antropología forense también pueden ser necesarias para lograr una plena individualización.

No obstante, identificar a una persona fallecida no concluye con la obtención del nombre. Tras la plena certeza científica, la entrega del cuerpo requiere la autorización de la Fiscalía General de la Nación y de la autoridad judicial competente, por lo que Medicina Legal coordina cada paso para seguir los procedimientos legales estipulados. Las familias, por tanto, deben acatar las indicaciones oficiales respecto al momento y lugar para reunir los documentos y recibir el cuerpo de su ser querido.

Las dificultades propias del colapso de estructuras, el estado de los restos y la escasez de registros previos hacen que la identificación pueda tardar más en ciertos casos, pero este rigor es fundamental para garantizar que cada familia reciba el cuerpo correspondiente y evitar errores irreparables. Así, la labor de Medicina Legal no solo implica rigor científico, sino también claridad jurídica y respeto profundo por el dolor de los allegados, para quienes la certeza y la despedida representan un proceso vital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identifica Medicina Legal a los fallecidos tras un terremoto?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emplea diversos métodos para identificar a las víctimas de desastres como terremotos, entre ellos la comparación de huellas dactilares, análisis de odontología forense y estudios genéticos como el cotejo de ADN. Estas técnicas permiten individualizar a cada persona fallecida, incluso cuando el reconocimiento visual resulta imposible debido al estado de los cuerpos.

¿Por qué tarda el proceso de identificación de víctimas en una emergencia como un terremoto?

El tiempo que tarda la identificación puede aumentar debido al estado de los cuerpos afectados por el colapso de estructuras, la dificultad de obtener huellas o registros dentales y la necesidad de realizar análisis genéticos. Medicina Legal prioriza el rigor científico para evitar errores y asegurar que cada cuerpo sea entregado correctamente a su familia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.