Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Alcaldía de Pereira ha decretado la suspensión de clases en 67 instituciones educativas oficiales tras el reciente terremoto, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa mientras se realizan exhaustivas revisiones de infraestructura. Esta decisión, de acuerdo con información de El Diario, se mantiene mientras equipos técnicos especializados de la Secretaría de Educación inspeccionan cada sede escolar. Estas acciones buscan prevenir el ingreso de estudiantes, docentes y personal administrativo a inmuebles que puedan presentar riesgos a raíz de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

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El operativo de revisión está bajo la coordinación de la Dirección de Bienes y Servicios, siguiendo las directrices del alcalde Mauricio Salazar. Los profesionales encargados visitan las instalaciones con el fin de analizar detalladamente el estado de las edificaciones de las instituciones, tanto en aulas como en corredores y zonas comunes. El propósito es identificar señales de daño estructural atribuibles al sismo, incluyendo fisuras, grietas, colapso parcial de techos y caída de paredes, como lo evidencian las afectaciones recientes en lugares como la Institución Educativa Jesús María Ormaza, Villasantana, La Palabra y San Nicolás.

Estos análisis minuciosos incluyen la detección de áreas de riesgo y la definición de límites de seguridad alrededor de zonas afectadas, como ocurrió en el barrio Samaria, donde la sede Diego Maya Salazar fue demarcada. Las autoridades insisten en que no se permitirá el regreso a la presencialidad hasta que cada sede haya sido evaluada por completo y se establezca que reúne las condiciones necesarias para garantizar la integridad física de estudiantes y trabajadores.

La administración municipal, citada por El Diario, ha aclarado que no existe una fecha determinada para el retorno a las actividades académicas en estas instituciones. La continuidad de la suspensión es una medida estrictamente preventiva y su levantamiento dependerá únicamente de los resultados que arrojen las inspecciones técnicas. Solo después de este proceso, la Alcaldía de Pereira tomará decisiones sobre posibles aperturas, priorizando siempre la seguridad de la comunidad educativa por encima de cualquier cronograma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué suspendieron las clases en Pereira tras el terremoto?

La suspensión de clases en Pereira fue decretada para proteger a la comunidad educativa mientras se llevan a cabo inspecciones técnicas, debido a los daños reportados en la infraestructura de varias escuelas como consecuencia del reciente terremoto. La Alcaldía busca prevenir riesgos y solo permitirá el regreso a clases cuando las condiciones sean completamente seguras, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Educación y El Diario.

¿Cuándo regresarán los estudiantes de Pereira a clases presenciales tras el sismo?

Aún no se tiene una fecha definida para el retorno a actividades presenciales en los colegios oficiales de Pereira. La Administración municipal indicó que el regreso dependerá de los resultados de las revisiones técnicas en cada sede, y la suspensión se mantendrá hasta que se confirme que cada edificio cumple con los requisitos de seguridad tras el terremoto.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.