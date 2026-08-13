Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La transformación drástica de uno de los cruces comerciales más emblemáticos de Pereira, Risaralda, sorprendió incluso a quienes podrían imaginar los escenarios más negativos. De acuerdo con la información publicada por El Diario, el sector del Parque de la Libertad, tradicionalmente conocido por su dinamismo económico, ahora es testigo de montañas de escombros, dolor y pérdidas para cientos de comerciantes.

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Según el censo empresarial realizado por la Cámara de Comercio de Pereira, solamente en la zona del Parque de la Libertad existían 1.552 unidades empresariales y puntos de comercio. Este panorama se multiplica al revisar otras partes centrales de la ciudad: en la Plaza de Bolívar funcionan 3.009 establecimientos y en la zona del Lago Uribe se cuentan 1.767 comercios. Estos datos, citados por El Diario, evidencian la magnitud de la afectación.

Las historias de los comerciantes afectados reflejan la gravedad de la situación. Por ejemplo, en Calcomanías ML, dedicada a la venta de repuestos y accesorios para motocicletas, ocho personas dependían de este negocio. Calculan que las pérdidas podrían ascender a cerca de 300 millones de pesos, situación agravada luego de que, tras el colapso de un muro contiguo, parte de la mercancía quedó sepultada y otra fue saqueada, como narra Alejandra Pérez, una de las responsables del local.

Otros testimonios, como el de Ricardo Cano, propietario de Muebles K’no, retratan la dificultad de salvar el inventario. Para Cano, rescatar apenas el 20 % de la mercancía representa una pérdida casi total, ya que en su sector, con solo ensuciarse, los muebles dejan de ser viables para la venta.

Negocios como Celumanía JD, especializados en electrónica y servicio técnico, han tenido incluso que desplazarse a otras ciudades. Los esposos Pavón, encargados del local, relatan que, si bien no hubo lesionados debido al horario en que ocurrió el desastre, sí debieron trasladar sus operaciones por la grave inestabilidad estructural, lo que implicó dividir esfuerzos y dejar Pereira por el momento.

En zonas como ‘SanAndresito’, con más de 100 locales comerciales en áreas diversas como ropa y tecnología, la afectación también fue significativa. Espacios anteriores llenos de vida ahora permanecen en silencio mientras avanzan las labores de búsqueda y remoción de escombros.

Muchos comerciantes han recurrido al apoyo de amigos y otros pequeños empresarios, quienes prestan espacios y bodegas para salvar lo poco que quedó, aunque, como describe Ferney Valencia de Remates y más, buena parte de la mercancía no pudo salvarse por el daño o la urgencia del traslado. Las pérdidas familiares y empresariales en una zona con presencia de negocios de hasta 40 años dejan ver que la recuperación será una labor compleja y prolongada para la comunidad de Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos comercios fueron afectados en Pereira según el censo de la Cámara de Comercio?

Según información del censo empresarial citada por El Diario y realizado por la Cámara de Comercio de Pereira, en el sector del Parque de la Libertad existían 1.552 unidades empresariales y puntos de comercio. En zonas cercanas y también afectadas se reportan más de 3.000 comercios en la Plaza de Bolívar y 1.767 en el sector del Lago Uribe.

¿Qué tipo de pérdidas reportaron los comerciantes de Pereira tras el desastre?

Los comerciantes entrevistados reportaron diferentes tipos de pérdidas, como daños totales a mercancía, imposibilidad de recuperar productos bajo escombros, robos tras el colapso y desplazamiento forzado de negocios. Algunos, como los propietarios de Muebles K’no y Calcomanías ML, calcularon pérdidas cercanas a los 300 millones de pesos y afirmaron que solo lograron salvar una pequeña parte de sus bienes antes de evacuar por el riesgo de colapso de las estructuras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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