Usuarios de Movistar en distintas regiones del país reportaron este jueves inconvenientes con los servicios de datos móviles e internet hogar. Las quejas comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde varios clientes aseguraron que no podían navegar o presentaban interrupciones en la conexión.

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(Vea también: Millonaria sanción a Movistar por fallas que afectaron a miles de clientes en Colombia)

Al mismo tiempo, la plataforma DownDetector registró un incremento en los reportes relacionados con el funcionamiento del operador, lo que sugiere una afectación que estaría impactando a múltiples usuarios.

Usuarios de Movistar reportaron problemas con internet y datos móvilesA través de X y otras redes sociales, decenas de clientes manifestaron que experimentaban fallas para acceder a internet desde sus teléfonos celulares y en el servicio de banda ancha para el hogar.

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Los reportes provinieron de diferentes ciudades del país, aunque hasta el momento no se ha precisado el alcance de la afectación ni las zonas con mayor número de incidentes.

Hola, queremos contarte que tenemos una mejor Red móvil para ti. ¡mayor señal y más cobertura! soy Angy, para ayudarte con la falla en tu servicio, te invitamos a escribirnos por medio de un mensaje al DM. De esta manera podremos revisar tu caso cuanto antes. Saludos. — Movistar Colombia (@MovistarCo) August 14, 2026

En paralelo, DownDetector mostró un aumento en las notificaciones de usuarios que aseguraban tener inconvenientes con los servicios de Movistar.

Qué respondió Movistar por las fallas reportadas

Ante las quejas de los usuarios, la cuenta oficial de Movistar en X respondió a varios mensajes indicando que los clientes podían comunicarse con la compañía por medio de WhatsApp o por mensaje directo para revisar cada caso de manera individual.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un pronunciamiento general explicando el origen de las fallas ni ha confirmado si se trata de una afectación nacional.

Usuarios esperan que el servicio sea restablecido

Mientras continúan los reportes en redes sociales, los clientes permanecen a la espera de una explicación oficial y del restablecimiento de los servicios.

Se espera que Movistar entregue en las próximas horas un balance sobre la situación y confirme si las fallas obedecen a un problema técnico de alcance nacional o a afectaciones puntuales en algunas zonas del país.

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