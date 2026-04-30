La decisión, adoptada mediante la Resolución 26355 del 15 de abril de 2026, se originó tras denuncias de otros operadores del sector.

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La investigación determinó que Movistar, actuando como operador donante, no entregó oportunamente —o en algunos casos no entregó— el NIP, código indispensable para completar el proceso de cambio de operador.

Además, la compañía realizó acciones de retención de clientes enviando ofertas comerciales antes de suministrar dicho código, lo que interfirió en el trámite.

El NIP es clave en la portabilidad, ya que funciona como una “llave” que permite validar y ejecutar el traslado de la línea entre operadores dentro de los tiempos establecidos.

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Estas prácticas fueron consideradas incumplimientos regulatorios que afectan la libre elección de los usuarios.

Aunque la SIC había emitido previamente una orden para corregir estas conductas, Movistar no demostró su cumplimiento. La entidad reiteró que seguirá vigilando el sector para evitar abusos y garantizar los derechos de los consumidores.

Qué es la SIC y cómo opera en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es una entidad del Estado colombiano encargada de proteger a los consumidores, vigilar la libre competencia y administrar la propiedad industrial. Hace parte del sector Comercio y actúa como una autoridad administrativa con funciones de inspección, vigilancia y control sobre empresas de distintos sectores.

Una de sus principales tareas es garantizar que las empresas respeten los derechos de los consumidores. Para ello, recibe quejas, investiga posibles abusos y puede imponer sanciones cuando detecta incumplimientos, como publicidad engañosa, fallas en productos o servicios deficientes.

Además, la SIC protege la libre competencia económica. Esto significa que evita prácticas como acuerdos ilegales entre empresas (carteles), abuso de posición dominante o cualquier conducta que afecte el mercado y perjudique a los usuarios. En estos casos, también puede imponer multas y ordenar correctivos.

Otro rol clave es la gestión de la propiedad industrial, donde registra marcas, patentes y diseños industriales, otorgando derechos exclusivos a sus titulares.

La entidad también supervisa la protección de datos personales, asegurando que empresas y organizaciones manejen adecuadamente la información de los ciudadanos.

En resumen, la SIC busca que los mercados funcionen de manera justa, transparente y en beneficio de los consumidores en Colombia.

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