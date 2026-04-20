El Gobierno Nacional entra en una semana decisiva para concretar la privatización de su participación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), empresa que actualmente opera bajo la marca Movistar.

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El proceso tiene como fecha clave el 24 de abril de 2026, cuando se realizará la subasta del 32,49 % de acciones que aún posee la Nación, equivalente a más de 1.108 millones de títulos.

El precio base fijado es de 772,38 pesos por acción, lo que valora el paquete en cerca de 856.000 millones de pesos. La adjudicación se prevé para el 29 de abril y solo podrán participar inversionistas previamente habilitados, detalla El Tiempo al respecto.

Esta operación marca el fin de más de siete décadas de participación estatal en el sector de telecomunicaciones, que inició con Telecom en 1947 y evolucionó hacia un modelo basado en inversión privada, añadió ese medio.

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La venta se da en medio de la integración entre Movistar y Tigo, controlado por Millicom, lo que redefine el mercado, agrega ese periódico.

El nuevo operador alcanzaría cerca del 43 % de participación móvil, acercándose a Claro, que tiene alrededor del 44 %.

Este cambio reduce la brecha competitiva histórica y responde a las altas necesidades de inversión en tecnologías como 5G y fibra óptica. Además, refleja la salida progresiva de Telefónica de América Latina.

Cuántos años tiene Movistar en Colombia

La historia de Movistar en Colombia está ligada a la transformación del sector de telecomunicaciones en el país. Su origen se remonta a la antigua Telecom, empresa estatal creada en 1947 que durante décadas lideró los servicios de telefonía fija y comunicaciones.

Sin embargo, tras una crisis financiera, Telecom fue liquidada en 2003 y dio paso a Colombia Telecomunicaciones S.A. (Coltel).

En 2004, la multinacional española Telefónica ingresó al mercado colombiano tras adquirir la operación móvil de Bellsouth.

Posteriormente, en 2006, compró el 52 % de Coltel, consolidando su presencia y unificando sus servicios bajo la marca Movistar. Desde entonces, la compañía se convirtió en uno de los principales operadores del país, ofreciendo telefonía móvil, fija, internet y televisión.

Con el paso del tiempo, la participación del Estado colombiano se redujo progresivamente hasta convertirse en minoritaria. Movistar jugó un papel clave en la expansión de la conectividad, especialmente en redes móviles y banda ancha.

En la década de 2020, Telefónica inició un proceso de desinversión en América Latina. En 2026, concretó su salida de Colombia al vender su participación en Coltel, marcando un nuevo capítulo en la historia de Movistar dentro de un mercado cada vez más competitivo y enfocado en tecnologías como 5G.

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