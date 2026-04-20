El comportamiento del dólar en Colombia este 20 de abril refleja su papel central en la economía nacional, ya que influye directamente en variables como el comercio exterior, la inversión extranjera, la inflación y el costo de vida.

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En los últimos días, la divisa ha mostrado una tendencia volátil, llegando a niveles cercanos a los $3.588, lo que ha despertado el interés de inversionistas, ahorradores y viajeros que buscan aprovechar precios bajos para comprar y anticiparse a posibles alzas.

En el mercado de casas de cambio, el precio promedio se ubica en $3.557,20 para la compra y $3.668,20 para la venta.

Estos valores varían según la ciudad: en Bogotá, por ejemplo, se registra un rango de $3.622 a $3.682, mientras que en ciudades como Medellín y Cali los precios pueden ser más bajos o presentar mayores diferencias entre compra y venta (spread).

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Durante la última semana, la tasa representativa del mercado (TRM) ha oscilado alrededor de los $3.593, evidenciando una leve tendencia a la baja.

Es importante tener en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios de manera oficial, sino que responden a la oferta y demanda, así como a referencias como la TRM, los precios bancarios y el comportamiento del mercado financiero.

Por qué dólar sube y baja tanto en Colombia

El dólar en Colombia sube y baja constantemente porque su precio funciona como cualquier mercado: depende de la oferta y la demanda de dólares. Es decir, sube cuando mucha gente quiere comprar dólares y baja cuando hay más personas vendiéndolos.

En Colombia, además, la tasa de cambio es de libre flotación, lo que significa que el gobierno no fija el precio, sino que lo determina el mercado todos los días.

Hay varios factores clave que explican esos movimientos. Primero, la economía internacional: si Estados Unidos está fuerte o sube sus tasas de interés, los inversionistas prefieren el dólar y este sube. Segundo, las decisiones del Banco de la República: si sube tasas en Colombia, el peso se vuelve más atractivo y el dólar puede bajar; si las baja, ocurre lo contrario.

También influyen variables como el precio del petróleo, clave para Colombia, la llegada o salida de inversión extranjera y la percepción de riesgo del país. Si hay incertidumbre política o económica, muchos inversionistas compran dólares como refugio, lo que lo hace subir.

En resumen, el dólar es volátil porque responde a muchos factores al mismo tiempo: decisiones económicas, confianza de los mercados y eventos globales. Por eso puede cambiar todos los días.

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