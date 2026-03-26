La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) movió el tablero del sector con nuevas reglas que impactan directamente a millones de usuarios en Colombia, según se conoció en su más reciente resolución. De acuerdo con la entidad, las medidas buscan quitar trabas a los clientes y ponerles lupa a prácticas de los operadores que venían generando molestias.

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Con la Resolución 8171 de 2026, la CRC actualizó el Régimen de Protección de los derechos de los usuarios en medio de los cambios que vive el sector, incluidos movimientos empresariales recientes. Según explicó la entidad, la decisión se tomó tras analizar la evolución del mercado y detectar puntos en los que era necesario ajustar las reglas para evitar posibles afectaciones a los consumidores.

Nueva reglas a operadores de celular para cancelar servicios y ajustes en facturas

Uno de los cambios que más llama la atención tiene que ver con la cancelación de servicios. La CRC dejó claro que “los operadores deberán habilitar un canal digital automático, exclusivo para solicitar la cancelación del servicio de forma rápida y sin pasos innecesarios”. Con esto, la entidad busca acabar con las largas llamadas, filas o procesos engorrosos que enfrentaban muchos usuarios.

Otro punto clave está en las facturas. La nueva norma exige mayor claridad en los cobros, especialmente en planes empaquetados. Según la CRC, “cada servicio deberá aparecer con su precio por separado en la factura”, lo que permitirá a los usuarios entender mejor qué están pagando y comparar ofertas sin enredos.

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También hubo ajustes en la forma en que las empresas pueden promocionar sus servicios. La regulación indica que no podrán enfocar su publicidad de manera exclusiva hacia ciertos usuarios para limitar la competencia. La idea, según la entidad, es garantizar condiciones más equilibradas y que las personas puedan elegir sin presiones ni sesgos.

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En cuanto a la portabilidad numérica, la CRC estableció un nuevo límite: quienes cambien de operador y quieran devolverse deberán esperar al menos 30 días calendario antes de iniciar otro proceso. La medida busca que los usuarios tengan tiempo suficiente para evaluar su experiencia sin decisiones apresuradas.

Desde la entidad defendieron la decisión señalando que responde a los cambios del mercado. “Cuando el mercado cambia, el regulador debe intervenir para evitar que los usuarios pierdan garantías y para asegurar que la competencia se dé en condiciones justas”, afirmó Felipe Díaz Suaza. Además, agregó: “eliminamos barreras para cancelar servicios, exigimos mayor claridad en la facturación y establecemos reglas que previenen prácticas que puedan limitar la libre elección”.

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