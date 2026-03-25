Este smartphone destaca por su formato ultradelgado de 7,42 mm, a pesar de integrar una batería de 8000 mAh, la más grande desarrollada por la compañía hasta ahora, pensada para usuarios con uso intensivo durante todo el día.

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El equipo mantiene el enfoque de la serie POVA, caracterizada por su estilo futurista y rendimiento enfocado en gaming y multitarea.

Incluye una pantalla AMOLED curva de 144 Hz que mejora la experiencia visual, junto con el procesador MediaTek Dimensity 7100 5G, que garantiza fluidez en diferentes aplicaciones.

En términos de durabilidad, cuenta con resistencia IP64, protección Gorilla Glass 7i y certificación contra caídas. Además, ofrece carga rápida de 45W y tecnologías que optimizan la vida útil de la batería.

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El dispositivo también incorpora herramientas de Inteligencia Artificial a través de HiOS 16, como resumen de textos, mejora de redacción y optimización de fotos, además de un asistente virtual propio.

Disponible en Colombia desde el 24 de marzo de 2026, el equipo tiene un precio de lanzamiento de $1.799.900 y busca posicionarse como una opción robusta y moderna para el mercado local.

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