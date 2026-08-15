Por: El Espectador

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Cesar Darío Guerrero Santander ha sido designado como el nuevo viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La formalización de su nombramiento se realizó el viernes 14 de agosto, bajo decreto firmado por la ministra Claudia Patricia Benavides Salazar.

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El perfil académico del nuevo viceministro destaca por su sólida formación en el ámbito de la computación y el liderazgo creativo. Guerrero Santander es ingeniero de sistemas y doctor en Ciencias de la Computación e Ingeniería por la University of South Florida, en Estados Unidos. Además, cuenta con dos maestrías de instituciones estadounidenses: una en Ciencias Computacionales, de la misma universidad, y otra en Creatividad y Liderazgo para el Cambio, de la Universidad del Estado de Nueva York, en Buffalo.

En su trayectoria profesional, sobresale su trabajo como investigador principal en proyectos de alto impacto para el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) y el Sistema General de Regalías. Uno de sus logros significativos fue alcanzar la categoría de investigador senior en 2014, según la información suministrada en el artículo.

Gran parte de su desarrollo profesional lo ha dedicado a la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde desde el año 2019 ocupó la dirección de Investigación, Creación e Innovación. Su paso por la universidad comenzó en 1997 como docente de tiempo completo, y posteriormente asumió cargos como director del Centro de Internet de las Cosas, UNAB Creative y el Doctorado en Ingeniería. Todas estas funciones refuerzan su perfil orientado hacia la docencia, la investigación y la promoción de la creatividad y la innovación en Santander.

En el ámbito institucional, Guerrero Santander ejercía desde noviembre de 2023 como consejero del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y formaba parte del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación en Santander desde junio de 2022. La UNAB resaltó que su designación como viceministro es un reconocimiento a su trayectoria, especialmente en la ejecución de iniciativas académicas y creativas que impactan positivamente a la región.

Guerrero Santander reemplazará a Angélica María Moreno, quien ocupaba el cargo desde el 5 de agosto del presente año. Además, el Ministerio de Ciencia anunció la llegada de Miguel Alejandro Jurado Erazo como nuevo secretario general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Cesar Darío Guerrero Santander, el nuevo viceministro de Ciencia y Tecnología?

Cesar Darío Guerrero Santander es ingeniero de sistemas con doctorado en Ciencias de la Computación e Ingeniería y dos maestrías en áreas relacionadas, todas de universidades de Estados Unidos. Ha ocupado cargos de investigación y liderazgo académico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, así como en entidades nacionales relacionadas con ciencia, tecnología y acreditación académica.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Cesar Darío Guerrero Santander en el ámbito académico y científico?

Guerrero Santander inició su carrera como docente en 1997 y posteriormente asumió labores directivas en investigación e innovación. Ha tenido un papel relevante como investigador principal en proyectos apoyados por organismos nacionales y ha sido reconocido como investigador senior desde 2014. Su trabajo también incluye asesorías en órganos de acreditación y consejos científicos regionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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