Por: El Espectador

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La preparación de las arepas con queso de hoja y aguapanela se ha convertido en una opción apetecida para quienes buscan un desayuno o merienda diferente y lleno de sabor, adaptando ingredientes tradicionales. Según las instrucciones compartidas por El Espectador, esta receta arranca por reunir la harina de trigo, una aguapanela bien dulce, mantequilla, queso de hoja desmenuzado y sal en un tazón, base fundamental para conseguir la textura y el gusto característicos de este preparado. La aguapanela aporta dulzura y humedad a la masa, permitiendo que el resultado tenga una miga suave y un sabor especial. De acuerdo con los pasos descritos, si durante el amasado la mezcla queda seca, se recomienda añadir gradualmente más aguapanela hasta conseguir que todos los elementos estén bien integrados y se obtenga una masa homogénea y suavecita.

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Una vez formada la masa, se debe dividir en porciones y hacer bolitas, las cuales deben reposar por unos cinco minutos. Este corto tiempo de reposo permite que los ingredientes se hidraten de forma equilibrada y que la masa adquiera flexibilidad, facilitando el siguiente paso. Para dar la forma tradicional de las arepas, cada bolita se estira usando un rodillo, obteniendo así las piezas que luego serán leudadas. El leudado consiste en dejar las arepas formadas hasta que doblen o incluso tripliquen su tamaño, lo que les da una textura más aireada tras su cocción. Finalmente, las arepas se asan en un comal caliente hasta que estén doradas por ambos lados, asegurando el acabado crujiente y el sabor tostado que tanto gusta.

Esta receta invita a experimentar con ingredientes accesibles y resalta el queso de hoja como protagonista, aportando sabor y humedad a las arepas. El resultado es una preparación sencilla, adaptable y adecuada para quienes disfrutan explorar en la cocina buscando nuevas combinaciones o innovaciones en recetas tradicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara una masa suave para arepas con aguapanela y queso de hoja?

Para lograr una masa suave al preparar estas arepas, es fundamental mezclar bien harina de trigo con aguapanela dulce, mantequilla, queso de hoja desmenuzado y sal. Si la mezcla queda seca, se agrega poco a poco más aguapanela hasta alcanzar una textura uniforme y suave. Amasar bien y dejar reposar antes de darle forma ayuda a obtener el resultado deseado.

¿Qué significa dejar leudar las arepas antes de asarlas?

El término "leudar" se refiere al proceso de dejar reposar la masa ya formada para que aumente su tamaño, ya sea doblando o triplicando su volumen. Esto ocurre gracias a la incorporación de aire, permitiendo que las arepas queden más esponjosas después de asarse en el comal caliente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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