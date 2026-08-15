Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una opción deliciosa y saludable para quienes quieren variar su desayuno o disfrutar de un snack diferente es la granola casera con frutas deshidratadas y chocolate. La receta, compartida por El Espectador, parte de cortar banano, piña y kiwi en láminas muy finas, que después se hornean a temperatura muy baja hasta alcanzar una textura seca y crocante, proceso que puede hacerse incluso con antelación para facilitar la preparación final.

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En un recipiente aparte se mezcla avena, coco, nueces de pecán, almendras y canela, ingredientes que proporcionan una base rica en sabor y texturas variadas. Quienes deseen un toque dulce pueden sumar stevia, según la sugerencia de la receta. El siguiente paso involucra el uso del aceite de coco: si este se encuentra en estado sólido, debe calentarse unos segundos en el microondas para volverlo líquido y así verterlo de manera uniforme sobre la mezcla de ingredientes secos; este aspecto es clave, ya que el aceite ayuda a integrar y dar cohesión al conjunto.

Una vez todos los ingredientes están bien integrados, la mezcla se lleva a una sartén suficientemente grande, siempre a fuego muy bajo. Se recomienda remover de manera continua para lograr que se dore uniformemente sin llegar a quemarse. La paciencia en este punto es fundamental para un resultado perfecto, con una granola tostada y crujiente. Luego de obtener el dorado deseado, se retira del fuego y se deja enfriar por completo antes de añadir el chocolate troceado y la fruta deshidratada. El contraste entre el chocolate, el crujiente de los frutos secos y la fruta seca hace de esta preparación algo especial para cualquier momento del día.

Adicionalmente, El Espectador invita a los aficionados a la creación de recetas y a quienes buscan experimentar en la cocina a compartir sus propias propuestas gastronómicas mediante un correo a Tatiana Gómez Fuentes, lo que demuestra el interés del medio en recopilar y difundir ideas culinarias innovadoras para su audiencia.

¿Cómo hacer granola casera con frutas deshidratadas y chocolate paso a paso?

La elaboración de granola casera requiere preparar primero las frutas (banano, piña y kiwi) en láminas delgadas y hornearlas a muy baja temperatura hasta que estén secas. Luego, se mezclan avena, coco, nueces de pecán, almendras y canela, y si se prefiere, stevia para endulzar. Consiga que el aceite de coco líquido una los ingredientes y cocine la mezcla a fuego bajo en una sartén, removiendo constantemente hasta dorar. Enfriada la granola, incorpore chocolate troceado y las frutas previamente deshidratadas.

¿Qué frutas se pueden deshidratar en casa para agregar a la granola?

De acuerdo con la receta reseñada por El Espectador, el banano, la piña y el kiwi son algunas de las frutas que pueden deshidratarse fácilmente en casa cortándolas en láminas delgadas y horneándolas a baja temperatura hasta secar totalmente. Realizar este proceso permite conservar el sabor y la textura sin necesidad de añadir conservantes o azúcar extra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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