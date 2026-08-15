El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Una opción deliciosa y saludable para quienes quieren variar su desayuno o disfrutar de un snack diferente es la granola casera con frutas deshidratadas y chocolate. La receta, compartida por El Espectador, parte de cortar banano, piña y kiwi en láminas muy finas, que después se hornean a temperatura muy baja hasta alcanzar una textura seca y crocante, proceso que puede hacerse incluso con antelación para facilitar la preparación final.
En un recipiente aparte se mezcla avena, coco, nueces de pecán, almendras y canela, ingredientes que proporcionan una base rica en sabor y texturas variadas. Quienes deseen un toque dulce pueden sumar stevia, según la sugerencia de la receta. El siguiente paso involucra el uso del aceite de coco: si este se encuentra en estado sólido, debe calentarse unos segundos en el microondas para volverlo líquido y así verterlo de manera uniforme sobre la mezcla de ingredientes secos; este aspecto es clave, ya que el aceite ayuda a integrar y dar cohesión al conjunto.
Una vez todos los ingredientes están bien integrados, la mezcla se lleva a una sartén suficientemente grande, siempre a fuego muy bajo. Se recomienda remover de manera continua para lograr que se dore uniformemente sin llegar a quemarse. La paciencia en este punto es fundamental para un resultado perfecto, con una granola tostada y crujiente. Luego de obtener el dorado deseado, se retira del fuego y se deja enfriar por completo antes de añadir el chocolate troceado y la fruta deshidratada. El contraste entre el chocolate, el crujiente de los frutos secos y la fruta seca hace de esta preparación algo especial para cualquier momento del día.
Adicionalmente, El Espectador invita a los aficionados a la creación de recetas y a quienes buscan experimentar en la cocina a compartir sus propias propuestas gastronómicas mediante un correo a Tatiana Gómez Fuentes, lo que demuestra el interés del medio en recopilar y difundir ideas culinarias innovadoras para su audiencia.
¿Cómo hacer granola casera con frutas deshidratadas y chocolate paso a paso?
La elaboración de granola casera requiere preparar primero las frutas (banano, piña y kiwi) en láminas delgadas y hornearlas a muy baja temperatura hasta que estén secas. Luego, se mezclan avena, coco, nueces de pecán, almendras y canela, y si se prefiere, stevia para endulzar. Consiga que el aceite de coco líquido una los ingredientes y cocine la mezcla a fuego bajo en una sartén, removiendo constantemente hasta dorar. Enfriada la granola, incorpore chocolate troceado y las frutas previamente deshidratadas.
¿Qué frutas se pueden deshidratar en casa para agregar a la granola?
De acuerdo con la receta reseñada por El Espectador, el banano, la piña y el kiwi son algunas de las frutas que pueden deshidratarse fácilmente en casa cortándolas en láminas delgadas y horneándolas a baja temperatura hasta secar totalmente. Realizar este proceso permite conservar el sabor y la textura sin necesidad de añadir conservantes o azúcar extra.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO