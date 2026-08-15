La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) hizo un llamado a mantener la confianza, la tranquilidad y la continuidad de la actividad turística frente a la coyuntura nacional provocada por el terremoto.

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La organización destacó la resiliencia de las regiones afectadas y pidió a los ciudadanos respaldar la reactivación del turismo, siempre teniendo en cuenta las condiciones de cada territorio.

Cotelco señaló que los aeropuertos de Armenia, Cali y Manizales están habilitados, al igual que varias vías y terminales de transporte terrestre. También indicó que numerosos establecimientos de alojamiento tienen capacidad para continuar operando con normalidad.

La asociación recomendó a los viajeros comunicarse directamente con sus lugares de reserva ante cualquier duda y priorizar acuerdos flexibles, como cambios de fecha, antes de cancelar definitivamente sus viajes.

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Cotelco insistió en que viajar a las regiones afectadas puede contribuir a dinamizar la economía local y apoyar la recuperación tras el terremoto.

Asimismo, pidió evitar cancelaciones injustificadas en establecimientos que estén habilitados y funcionando con normalidad.

La entidad aseguró que trabaja junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en estrategias de apoyo para proteger al sector hotelero y turístico. Finalmente, reiteró que los viajes pueden continuar, previa verificación de las condiciones particulares de cada destino y prestador.

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