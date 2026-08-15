Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

El municipio de La Virginia, en Risaralda, enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente tras el devastador terremoto de 7,4 grados que sacudió la región el pasado lunes. De acuerdo con el balance presentado por el alcalde Juan Carlos Botero, la emergencia dejó como saldo la muerte de una adulta mayor de 76 años, identificada como Angélica Maya, más de 40 personas heridas y alrededor de 430 familias censadas como afectadas. La magnitud del movimiento telúrico, que duró casi un minuto, provocó el colapso de 60 viviendas y dañó seriamente otras infraestructuras en zonas urbanas y rurales.

Sigue a PULZO en Discover

La reacción de las autoridades fue inmediata, iniciando recorridos en los barrios de la zona para cuantificar el impacto real del sismo. Familias enteras, al perder sus hogares, fueron trasladadas a un albergue gestionado por la Administración Municipal. Allí, 15 familias, incluyendo 22 menores, 25 adultos mayores, dos madres gestantes y algunas mascotas, reciben temporalmente apoyo mientras se espera la intervención de instancias superiores. Según Botero, el respaldo de personas, artistas y empresarios locales ha sido vital para asegurar el suministro de alimentos y artículos básicos, aunque advierte que la principal necesidad hoy es contar con materiales de construcción como cemento, ladrillo y hierro, elementos imprescindibles para reconstruir viviendas destruidas.

El desastre no solo afectó hogares particulares; la plaza de mercado, fundada hace seis meses y considerada un símbolo de progreso, presenta graves grietas en ambos pisos, lo que ha generado miedo y decisiones encontradas entre los comerciantes: algunos optan por no abrir, mientras otros continúan operando bajo su propia responsabilidad. Ingenieros civiles voluntarios realizan evaluaciones en distintos sectores de la localidad, incluyendo la iglesia y las escuelas.

El impacto sobre la educación es considerable. Colegios como Alfonso López Pumarejo y La Presentación resultaron seriamente afectados, lo que obligó a suspender las clases en todo el municipio mientras se evalúan las condiciones estructurales antes de autorizar el regreso de los estudiantes.

Ante la magnitud de la emergencia, la Administración Municipal suspendió los eventos festivos, incluyendo el Festival del Caballero Gaucho, priorizando la atención humanitaria. El alcalde Botero solicitó a la Gobernación de Risaralda y al Gobierno Nacional acelerar los programas de ayuda y reconstrucción de vivienda, así como la ampliación de servicios esenciales para que entre 400 y 500 familias puedan recuperar parte de la normalidad perdida. Finalmente, llamó la atención para que la emergencia no pase inadvertida en comparación con otras ciudades cercanas, como Pereira o Dosquebradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales afectaciones que dejó el terremoto en La Virginia Risaralda?

Según información entregada por el alcalde Juan Carlos Botero y reportada por El Diario, el terremoto de 7,4 grados dejó en La Virginia el colapso de 60 viviendas, graves daños en instituciones educativas y en la plaza de mercado recientemente inaugurada, además de una cifra cercana a 430 familias afectadas y más de 40 personas heridas. Los servicios educativos fueron suspendidos y los damnificados debieron trasladarse a un albergue temporal.

¿Qué tipo de ayuda necesita de manera prioritaria la población afectada por el sismo en La Virginia?

De acuerdo con el alcalde, lo más urgente actualmente no son mercados, agua o colchonetas, sino materiales de construcción —como cemento, ladrillo y hierro— que permitan reconstruir y mejorar las viviendas afectadas. La solicitud principal es que los recursos y apoyos se enfoquen en la recuperación de la infraestructura habitacional y la habilitación de nuevos terrenos y servicios para atender las necesidades de cientos de familias damnificadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.