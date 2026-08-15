Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La historia de Dayana Robayo y Zuramy Robayo comenzó en medio del miedo y la incertidumbre que provocó el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali. Mientras intentaban reencontrarse con su familia y comprender la magnitud de los daños, ambas optaron por dejar el temor de lado y ponerse al servicio de la comunidad, marcando el inicio de una labor que, según contaron, ha trascendido la atención inicial de la emergencia.

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De acuerdo con el relato de Zuramy, ella se encontraba en un décimo piso cuando el sismo sacudió la ciudad. Desde esa altura, pudo notar inmediatamente que algo grave había sucedido, y la prioridad fue evacuar el edificio. Sin embargo, no todos querían salir, por lo que se esforzó para que las personas no se quedaran en los apartamentos tras el cese del temblor. Al llegar a la calle, se encontró con una escena caótica: calles sin electricidad ni semáforos, problemas de señal y muchos intentando encontrar a familiares o incluso mascotas.

La atención de las hermanas se centró pronto en el edificio Vanessa, en la calle 44 con carrera Novena, uno de los más afectados, donde encontraron familias en la incertidumbre y equipos de rescate trabajando entre los escombros. Allí, Dayana, gracias a su experiencia en el área de la salud, se sumó a las labores de búsqueda y remoción, a pesar de las advertencias sobre fugas de gas y agua. Muchos voluntarios ayudaban sin protección básica, moviéndose instintivamente entre los restos y atendiendo llamados a mantener silencio para escuchar posibles señales de vida bajo los escombros.

Al ver el impacto en adultos mayores —algunos enfermos o recién operados— y en animales rescatados, las hermanas empezaron a organizar rutas de ayuda: agua, alimentos, insumos médicos y carpas. Según lo que narraron, rápidamente llegaron solicitudes de barrios y municipios donde las ayudas oficiales no alcanzaban. Las gestiones incluyeron coordinar donaciones y establecer lazos con personas de ciudades como Bogotá y Medellín.

Sin embargo, una nueva preocupación surgió con el aumento de precios de productos básicos, especialmente el agua embotellada, que se duplicó durante la crisis. Las hermanas insisten en que esta emergencia no terminará pronto y que el apoyo solidario debe continuar, ya que las necesidades de las familias afectadas persistirán durante meses. Para ellas, cada solicitud que llega representa un recordatorio del desafío enorme que enfrenta la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué han hecho Dayana y Zuramy Robayo después del terremoto en Cali?

Después del terremoto en Cali, Dayana y Zuramy Robayo han dedicado sus esfuerzos a organizar ayudas para los afectados, comenzando con labores de evacuación y extendiéndose a la gestión de donaciones y distribución de agua, comida, insumos médicos y protección. Su trabajo ha llegado tanto a zonas conocidas de emergencia como a municipios necesitados, coordinando esfuerzos con voluntarios y ciudadanos de otras ciudades.

¿Por qué aumentó el precio del agua embotellada tras el terremoto?

Tras el terremoto, de acuerdo con el testimonio de Zuramy Robayo, se reportó un incremento considerable en el precio del agua embotellada, que pasó de costar 15.000 a 36.000 pesos por paquete. Esta alza se produjo en medio de la emergencia, afectando la accesibilidad de un bien esencial para los damnificados y generando preocupación entre quienes gestionan ayudas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.