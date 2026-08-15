Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jorge Humberto Leal fue oficializado como secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo por parte de la Administración Municipal, después de haber estado varias semanas al frente de manera provisional tras la salida de Harold Wilches, quien era el responsable anterior de la Secretaría. Su nombramiento formal responde al interés de dar continuidad a los procesos ya en marcha en una de las áreas más relevantes para la ciudad de Ibagué, especialmente en los últimos tiempos, cuando se han presentado desafíos importantes en temas de prevención y atención de emergencias.

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La Alcaldía resaltó la experiencia y el recorrido profesional de Leal, señalando que su conocimiento será clave para seguir gestionando las diferentes problemáticas ambientales y de riesgo que afectan a la ciudad. Este reconocimiento institucional indica que la experiencia acumulada por Leal, incluso durante su periodo como encargado, lo capacita para asumir las funciones de manera permanente en una dependencia que requiere no solo liderazgo sino también capacidad de reacción en momentos críticos.

La designación de Leal coincidió con una época compleja para Ibagué, donde se han presentado incidentes notables como incendios forestales. Estos eventos han demandado la presencia y coordinación de organismos de socorro y equipos de emergencia, lo cual ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de monitoreo, prevención y respuesta ante posibles situaciones peligrosas. Según los reportes de la Administración Municipal, la gestión de este tipo de emergencias requiere coordinación constante entre diferentes autoridades y entidades relacionadas con la atención de riesgos.

Durante el tiempo que Leal estuvo como secretario encargado, ya había asumido parte de la responsabilidad de enfrentar este escenario y acompañar las diferentes labores adelantadas desde la Secretaría ante las emergencias ocurridas en la ciudad. Su designación oficial representa un compromiso para consolidar ese trabajo y ampliar la coordinación con organismos de socorro, autoridades locales y otras entidades que participan en la gestión de riesgos.

De acuerdo con la Administración Municipal, la nueva etapa de Leal como secretario apunta a fortalecer la continuidad institucional y brindar respuestas efectivas frente a los retos ambientales y de gestión del riesgo que enfrenta Ibagué actualmente.

¿Quién es Jorge Humberto Leal y cuál es su experiencia en gestión del riesgo en Ibagué?

Jorge Humberto Leal es el nuevo secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, quien venía desempeñándose como encargado tras la salida de Harold Wilches. La Administración Municipal resaltó su trayectoria y experiencia, considerándolo capacitado para asumir la función de manera oficial debido a su conocimiento, especialmente en contextos que han implicado enfrentar emergencias como incendios forestales en la ciudad.

¿Cómo afrontó Ibagué las recientes emergencias de riesgo y cuál será el papel de la nueva Secretaría?

Durante las semanas recientes, Ibagué tuvo que responder a situaciones complejas como incendios forestales, que demandaron la intervención de organismos de socorro y equipos de emergencia. Jorge Humberto Leal participó en la atención de estos hechos cuando estuvo encargado, y ahora, desde su cargo oficial, su papel será fortalecer y coordinar todas las acciones preventivas y de respuesta ante riesgos, en línea con los lineamientos de la Administración Municipal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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