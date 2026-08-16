Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La seguridad estructural del Complejo Urbano Diario del Otún, en el centro de Pereira, fue sometida a una exhaustiva revisión luego del terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto. Así lo confirmó Juan Alejandro Agudelo Uribe, representante legal de la copropiedad, quien indicó que tras el sismo se activaron los protocolos internos de emergencia y los procedimientos definidos por los organismos competentes. Durante la jornada del temblor, no se reportaron personas heridas ni hechos fatales dentro del complejo, ni tampoco accidentes derivados del movimiento telúrico, de acuerdo con la información entregada por la administración.

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La mañana siguiente al evento sísmico, a las 7:00 a. m., un equipo de arquitectos e ingenieros hizo una inspección minuciosa, que inició en el helipuerto ubicado en el piso 22 y concluyó en el sótano menos tres, recorriendo las diferentes áreas por escaleras y puntos fijos. El examen incluyó la revisión de columnas, cimientos, bases, pisos y demás elementos estructurales. Según Agudelo, los especialistas a cargo no detectaron fallas que comprometieran la integridad del edificio. Posteriormente, la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira (Diger) realizó a su vez una inspección complementaria, con una duración de cerca de tres horas, y coincidió en que la estructura no presentaba daños que pusieran en peligro a sus ocupantes.

El análisis abarcó también la fachada, la fachaleta —un recubrimiento exterior común en edificaciones— y los vidrios. No se observaron desprendimientos ni afectaciones. Agudelo resaltó además que, cuatro años atrás, se reforzaron los anclajes de la fachaleta y estos cumplieron correctamente su función. Diversos rumores sobre supuesto movimiento del edificio fueron esclarecidos por la administración, que detalló que la sensación de que el edificio se movía correspondía a un efecto óptico producido por la interacción de nubes y viento reflejados en los vidrios, no a un desplazamiento real de la estructura.

Tras las inspecciones, la administración retiró escombros y elementos de mampostería en mal estado, limpiando y habilitando áreas de manera progresiva. Luego de la visita técnica de Diger el 13 de agosto, la entidad oficializó que el edificio estaba en óptimas condiciones para volver a recibir ocupantes. El Complejo Diario del Otún, inaugurado en 1996 y diseñado por el arquitecto Martín Sánchez Palma, consta de tres torres, la principal de 22 pisos y dos anexas con oficinas, apartamentos y espacios comerciales, donde diariamente circulan entre 700 y 900 personas.

Frente a rumores divulgados en redes sociales, la administración reiteró la importancia de consultar los canales oficiales para obtener información confiable y anunció que seguirá emitiendo boletines a través de medios autorizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el procedimiento de inspección del Complejo Diario del Otún tras el terremoto?

Luego del terremoto, equipos de arquitectos e ingenieros inspeccionaron a fondo el complejo iniciando desde el piso más alto al sótano, revisando columnas, bases, fachada y elementos internos. Posteriormente, funcionarios de la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira realizaron una segunda evaluación, en la que también concluyeron que no existían daños estructurales, según comunicó la administración del edificio.

¿Qué medidas tomó la administración frente a los rumores sobre fallas estructurales en el edificio?

La administración aclaró que las aparentes señales de movimiento eran solo ilusiones ópticas y no resultado de deterioro estructural. Reiteró la importancia de acudir a las fuentes oficiales y se comprometió a mantener informados a propietarios y visitantes mediante boletines autorizados, invitando a no creer ni divulgar mensajes sin verificar su autenticidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.