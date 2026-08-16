Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad de Pereira atraviesa una compleja situación tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que estremeció la región el pasado 10 de agosto, dejando a su paso escenas de solidaridad, tensión y debate entre los diversos equipos involucrados en la emergencia. Uno de los focos principales de discusión se encuentra en torno a la intervención de la maquinaria pesada en zonas como el Hotel Dibeni, ubicado en el centro de la ciudad, donde colapsó la estructura y durante varios días se mantuvieron labores de rescate en busca de posibles sobrevivientes.

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De acuerdo con reportes de El Diario, voluntarios que han estado presentes en los puntos más críticos manifestaron su desacuerdo al ser retirados de las áreas de búsqueda para permitir la operación de maquinaria pesada. El argumento de estos equipos ciudadanos es claro: consideran que existen aún reportes que ameritan una verificación manual exhaustiva antes de introducir equipos mecánicos, que podrían poner en riesgo la vida de quienes pudieran permanecer bajo los escombros.

Freddy Humberto Cruz, uno de los voluntarios activos, señaló que su único interés es salvar vidas y que ninguna de las personas que continúan en el lugar persigue propósitos personales o económicos. Esta voz cobra especial resonancia ante casos como el de Daniela Largo, quien logró sobrevivir tras pasar alrededor de 36 horas sepultada bajo los restos del Hotel Dibeni. Episodios así alimentan el argumento de quienes piden que toda señal de posible vida sea investigada al máximo antes de dar por finalizada una búsqueda.

Sin embargo, la emergencia no es exclusiva de ese sector. Según El Diario, barrios como La Villa y el Parque La Libertad también han sido escenario de tensión entre ciudadanos, rescatistas y autoridades, precisamente debido al ingreso de maquinaria pesada. Cientos de voluntarios se han organizado en los días recientes para remover los restos de manera manual, demandando un balance entre la urgencia de despejar el terreno y la responsabilidad de preservar cualquier opción de hallar sobrevivientes.

Las acciones de rescate requieren coordinación rigurosa entre bomberos, autoridades, equipos técnicos especializados y voluntarios. El uso de maquinaria debe estar supeditado al estado de los escombros y la seguridad de todos en el interior del área colapsada. Aunque también existen denuncias no verificadas en redes sociales sobre posibles consecuencias negativas de la maquinaria, hasta ahora no hay confirmación independiente que respalde estos señalamientos, según El Diario.

Por ahora, la emergencia en Pereira sigue demandando grandes esfuerzos colectivos. El principal reclamo de los voluntarios persiste: que cada posible indicio de vida se revise en detalle antes de dar paso a la remoción total de escombros.

¿Por qué los voluntarios de Pereira se oponen al uso de maquinaria pesada en las labores de rescate?

Los voluntarios argumentan que la maquinaria pesada podría poner en peligro a sobrevivientes aún atrapados bajo los escombros y que, mientras existan indicios de vida, se debe priorizar la búsqueda manual. Alegan que algunos reportes y señales aún necesitaban ser verificados antes de utilizar equipos mecánicos, especialmente en zonas críticas como el Hotel Dibeni.

¿Cuál es la principal preocupación de los equipos de rescate y autoridades al emplear maquinaria pesada tras un terremoto?

De acuerdo con El Diario, la mayor inquietud relacionada con la utilización de maquinaria pesada reside en preservar la seguridad tanto de los posibles sobrevivientes como de los rescatistas. Las autoridades buscan que las operaciones avancen de forma coordinada y bajo estrictos protocolos para evitar colapsos secundarios o accidentes en el interior de las estructuras afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.