Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El más reciente balance entregado por el Puesto de Mando Unificado (PMU) reporta que, hasta las 9:28 de la mañana del domingo 16 de agosto de 2026, Pereira enfrenta una emergencia crítica tras el terremoto del 10 de agosto. Según los datos informados, la tragedia ha dejado 95 personas fallecidas, 259 heridas y 251 desaparecidas, mientras los organismos de socorro continúan desplegando labores de búsqueda y rescate en diferentes zonas afectadas.

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La magnitud del desastre se hace evidente con los esfuerzos continuos de los equipos de emergencia, quienes han logrado rescatar hasta el momento a 260 personas. Sin embargo, aún queda un número significativo de desaparecidos, lo cual mantiene la atención de autoridades y rescatistas en la remoción de escombros y la búsqueda entre las estructuras colapsadas. Las cifras, de acuerdo con el PMU, pueden variar en la medida que avanza la revisión de información y que se completan las evaluaciones en los sectores más golpeados de la ciudad.

La infraestructura de Pereira ha resultado gravemente dañada. El reporte consolidado indica el colapso total de 66 edificaciones. Además, se registra afectación en 60 centros educativos y siete centros de salud, lo que supone una preocupación adicional para la atención de heridos y la continuidad de servicios esenciales. Para mitigar riesgos futuros, las autoridades mantienen en curso las evaluaciones estructurales necesarias, priorizando la seguridad de la población y de los equipos que trabajan en la emergencia.

No solo las personas han sido víctimas del desastre. El balance oficial señala que, en medio de los operativos de rescate y atención, se han rescatado 15 animales y atendido a otros 200, evidenciando el impacto generalizado de la emergencia en la vida cotidiana de la ciudad. La administración municipal, acompañado por los organismos de socorro, continúa activa en el operativo para atender a las familias afectadas, localizar a quienes permanecen desaparecidos y recuperar progresivamente las zonas más dañadas por el terremoto.

El panorama en Pereira aún es incierto y la cifra de víctimas puede variar a medida que avancen las labores de búsqueda y verificación por parte de las autoridades responsables, quienes insisten en la importancia de mantener la calma y atender las indicaciones oficiales mientras se superan las consecuencias del desastre.

¿Cuántos desaparecidos y víctimas ha dejado el terremoto en Pereira hasta ahora?

El último balance entregado por el Puesto de Mando Unificado indica que el terremoto en Pereira deja, hasta el corte de las 9:28 a. m. del 16 de agosto de 2026, un total de 95 personas fallecidas, 259 heridas y 251 desaparecidas, cifras que pueden ajustarse según evolucionen las operaciones de búsqueda y rescate.

¿Qué labores adelantan las autoridades tras el terremoto en Pereira?

De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado, las autoridades y organismos de socorro en Pereira continúan trabajando en la búsqueda de personas desaparecidas, el rescate de sobrevivientes, la remoción de escombros, la atención a heridos y animales afectados, y en la evaluación de las edificaciones para evitar riesgos adicionales en la ciudad tras el terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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