El presidente Abelardo de la Espriella informó que sostuvo una conversación telefónica con el empresario Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, quienes le comunicaron una importante decisión para apoyar la recuperación de Cali tras la emergencia que afecta al país.
De acuerdo con el mandatario, la familia Gilinski donará $ 150.000 millones para contribuir a la reconstrucción de hospitales y escuelas en la capital del Valle del Cauca.
Acabo de hablar telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel. Me informaron de la decisión que han tomado de donar $150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali.
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— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 16, 2026
Los recursos estarán destinados a recuperar infraestructura esencial para la atención en salud y la educación, dos de las áreas prioritarias para las comunidades afectadas.
De la Espriella destacó públicamente el aporte y expresó su agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por lo que calificó como un “extraordinario gesto de solidaridad con Colombia”.
El anuncio se conoce en medio de los esfuerzos de recuperación y reconstrucción tras el terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto y dejó graves afectaciones en diferentes regiones.
El presidente resaltó que este tipo de acciones adquieren especial importancia durante momentos de crisis y aseguró que “en los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”.
Con este aporte, la familia Gilinski se suma a las iniciativas de apoyo para atender las necesidades de las zonas más afectadas.
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La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.
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