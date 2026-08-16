El presidente Abelardo de la Espriella informó que sostuvo una conversación telefónica con el empresario Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, quienes le comunicaron una importante decisión para apoyar la recuperación de Cali tras la emergencia que afecta al país.

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De acuerdo con el mandatario, la familia Gilinski donará $ 150.000 millones para contribuir a la reconstrucción de hospitales y escuelas en la capital del Valle del Cauca.

Los recursos estarán destinados a recuperar infraestructura esencial para la atención en salud y la educación, dos de las áreas prioritarias para las comunidades afectadas.

De la Espriella destacó públicamente el aporte y expresó su agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por lo que calificó como un “extraordinario gesto de solidaridad con Colombia”.

El anuncio se conoce en medio de los esfuerzos de recuperación y reconstrucción tras el terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto y dejó graves afectaciones en diferentes regiones.

El presidente resaltó que este tipo de acciones adquieren especial importancia durante momentos de crisis y aseguró que “en los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”.

Con este aporte, la familia Gilinski se suma a las iniciativas de apoyo para atender las necesidades de las zonas más afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.