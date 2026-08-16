Por: El Espectador

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Los recientes incendios forestales que afectan actualmente al departamento del Tolima han generado un amplio eco dentro del Congreso de la República, provocando reacciones de congresistas de diferentes partidos políticos. Según declaraciones de Honorio Henríquez, presidente del Senado por el partido Centro Democrático, los incendios están siendo atendidos de manera simultánea por el Gobierno Nacional, bajo la coordinación directa del presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Defensa dirigido por Jorge Mora y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Henríquez destacó como parte de la respuesta gubernamental la utilización de todos los recursos y capacidades disponibles, y expresó su gratitud hacia los equipos responsables de enfrentar las llamas, quienes arriesgan su vida durante la emergencia.

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Hasta el momento, de acuerdo con Henríquez, se han realizado 169 descargas aéreas con un total de 116.000 galones de agua y han acumulado 69 horas de vuelo para combatir los incendios en distintas zonas de Tolima. Las operaciones, centradas principalmente en los municipios de San Luis y Ortega, cuentan actualmente con la participación de dos aviones y un helicóptero, lo que evidencia la magnitud del operativo desplegado en el territorio.

Por su parte, la senadora Sara Castellanos, del partido Salvación Nacional, señaló que son 33 incendios activos los que afectan a 17 municipios de Tolima. Castellanos resaltó el pedido urgente de la gobernadora Adriana Matiz, quien solicitó herramientas esenciales como bombas de espalda, palas y azadones, necesarias para el control del fuego. Además, la gobernadora pidió apoyo para la reconstrucción de más de mil viviendas que han sido afectadas, haciendo un llamado directo a la UNGRD y al cuerpo de bomberos para una pronta respuesta.

En una muestra de preocupación compartida, la bancada de representantes del Cesar presentó oficialmente una solicitud al Gobierno para que, a través de la UNGRD, se brinde apoyo inmediato al departamento. Manifestaron que la emergencia en Cesar, agravada tras el terremoto del 10 de agosto, requiere atención urgente para evitar que la situación desfavorezca aún más a las comunidades, cultivos y ecosistemas afectados. El bloque parlamentario pidió la instalación de una Sala de Crisis Nacional para coordinar y fortalecer la respuesta institucional, subrayando que se necesita mayor apoyo aéreo, personal de bomberos y brigadas forestales para proteger a quienes enfrentan directamente el avance de los incendios.

¿Cuáles han sido las acciones del Gobierno Nacional frente a los incendios forestales en Tolima?

Hasta ahora, el Gobierno Nacional, bajo la coordinación del presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Defensa, la UNGRD y el apoyo de fuerzas militares, ha desplegado aeronaves que han realizado numerosas descargas de agua, sumando más de 69 horas de vuelo y utilizando 116.000 galones de agua para combatir los focos de incendio en el Tolima. Estas acciones buscan contener la emergencia y proteger tanto a la población como a los ecosistemas.

¿Qué es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y cuál es su función en incendios forestales?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es el organismo estatal encargado de coordinar y ejecutar la respuesta ante situaciones de emergencia en Colombia. Su labor en incendios forestales incluye la movilización de recursos humanos y logísticos, coordinación con otras entidades y comunidades, así como la implementación de estrategias para mitigar y controlar los efectos de desastres naturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.