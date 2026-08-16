Por: El Espectador

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Una inspección por parte de la Corporación Autónoma Regional (CAR), autoridad ambiental reconocida, evidenció una serie de malas prácticas ambientales en una porcícola ubicada en la vereda Despensas, en Guaduas. De acuerdo con la CAR, la situación era lo suficientemente delicada como para que se ordenara la suspensión total de las actividades de la explotación porcina, debido a los daños ambientales reportados. Entre los hallazgos más preocupantes destacan el deterioro visible de los suelos y el manejo inapropiado tanto de las aguas residuales como de las aguas lluvias. Estas últimas, al entrar en contacto directo con los cerdos, modificaron el color de una fuente hídrica cercana, según registros de la autoridad ambiental.

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El principal detonante de la suspensión fue el estado de los canales encargados de conducir las aguas residuales. Dichos residuos provenían de la limpieza de las instalaciones y del manejo diario de los animales, y estaban siendo transportados a un sistema de lagunas de almacenamiento, estabilización y biodigestores. Sin embargo, la CAR constató que este sistema presentaba exceso de agua, fugas y daños importantes, permitiendo que los residuos se filtraran directamente al suelo, lo cual pone en riesgo tanto el entorno inmediato como las fuentes hídricas.

Durante la inspección se detectó que las aguas lluvias y las aguas residuales llegaban a un mismo punto de almacenamiento, presentando agua oscura, con turbidez y olores propios de las aguas residuales. La situación se agravó debido a procesos de escorrentía superficial, es decir, el flujo superficial del agua que arrastraba parte de los residuos hacia una fuente de agua, cambiando visiblemente su color y aspecto. Así lo explicó Karina Garzón, directora regional Bajo Magdalena de la CAR, quien además confirmó que la entidad no encontró permisos ambientales como los que son requeridos para dichas actividades.

Por si fuera poco, la CAR detectó la existencia de un pozo profundo con sistema de bombeo que no contaba con ningún tipo de permiso de prospección, exploración, perforación ni concesión para el uso de aguas subterráneas. Además, no había concesiones de agua vigentes para las actividades en los predios afectados, identificados como Santander y Santa Inés.

Finalmente, la CAR advirtió que se estaban preparando explanaciones para erigir nuevos corrales, dentro del área de ronda hídrica, abarcando más de 530 metros cuadrados. Ante la gravedad de los hechos y la ausencia de las autorizaciones correspondientes, la autoridad suspendió todas las actividades e inició una investigación formal para determinar el alcance de los daños tanto en el suelo como en las fuentes de agua de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones tomó la CAR frente a las malas prácticas ambientales en la porcícola de Guaduas?

La CAR, como autoridad ambiental, determinó la suspensión total de las actividades de la porcícola luego de constatar una serie de malas prácticas ambientales, entre ellas el manejo inadecuado de aguas residuales y la construcción de nuevos corrales sin los permisos requeridos. Adicionalmente, la autoridad inició una investigación profunda para evaluar el impacto sobre suelos y fuentes hídricas.

¿Qué permisos ambientales faltaban en la operación de la porcícola suspendida en Guaduas?

Según reportó la CAR, la porcícola no contaba con los permisos ambientales necesarios, específicamente los de vertimiento, concesión y uso de recursos hídricos, así como las autorizaciones para prospección, exploración y perforación de un pozo profundo. La ausencia de estos permisos fue uno de los factores determinantes para la suspensión de las actividades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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