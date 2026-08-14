Por: El Espectador

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Bajo el Decreto 1210 del 13 de agosto de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, se oficializaron cambios notables en la Policía Nacional de Colombia. Este decreto confirmó la nueva cúpula de la institución, especialmente destacando el reintegro de tres generales que pasan nuevamente a servicio activo: Alejandro Barrera, Norberto Mujica y Ricardo Alarcón, quienes abandonaron la Policía en 2022. El regreso de estos oficiales fue aprobado tras un concepto favorable emitido por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional durante una sesión realizada el 8 de agosto, tal como lo señala el texto oficial.

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De acuerdo con el Decreto 1210, el general Alejandro Barrera asume el cargo de director general de la Policía Nacional. Barrera cuenta con más de 35 años de experiencia, y previo a esta designación estuvo al mando de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, además de haber formado parte de la Dirección de Inteligencia Policial. El rol de subdirector de la Policía queda en manos del general Norberto Mujica, quien en el pasado lideró la Dirección de Inteligencia Policial y se destacó en la coordinación de operaciones contra grupos criminales. En tercer lugar, el general Ricardo Alarcón ejercerá como Jefe Nacional del Servicio de Policía, completando así el esquema principal de liderazgo dentro de la institución.

El decreto además incluye directrices para otros altos mandos policiales. El actual director, William Rincón, fue trasladado a la Dirección de Talento Humano, mientras que el mayor general Rosemberg Novoa Piñeros pasó de la Subdirección General de la Policía a la misma dependencia de Talento Humano. Además, el brigadier general Iván Wharlinton Gualdrón fue cambiado de la Jefatura Nacional a la Dirección de Talento Humano, según lo dispuesto expresamente en el documento.

En cuanto al reintegro de los oficiales mencionados, el decreto precisa que estos regresan “con la misma antigüedad que tenían al momento de su retiro”, lo que garantiza la conservación de sus escalafones y derechos dentro de la institución.

Estos cambios marcan el inicio de una nueva etapa para la Policía Nacional, formalizada por las disposiciones firmadas por el presidente de la Espriella y sustentadas por el análisis y la aprobación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, como fue divulgado en el decreto original.

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¿Quiénes son los generales reintegrados a la Policía Nacional según el Decreto 1210 de 2026?

De acuerdo con el Decreto 1210 del 13 de agosto de 2026, los generales Alejandro Barrera, Norberto Mujica y Ricardo Alarcón son los oficiales reintegrados a la Policía Nacional. Barrera asume como director general, Mujica como subdirector y Alarcón en la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, todos con la misma antigüedad que tenían al retirarse en 2022.

¿Qué funciones tendrá el general Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía Nacional?

Según lo dispuesto en el decreto, el general Alejandro Barrera, quien cuenta con más de 35 años de servicio y experiencia en áreas como la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, asumirá la dirección general de la Policía Nacional, orientando la estrategia operativa y administrativa de la institución en esta nueva etapa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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