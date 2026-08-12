Por: El Espectador

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El Ministerio de Defensa emitió un pronunciamiento luego de que se presentaran denuncias sobre campesinos heridos y comunidades desplazadas tras un operativo militar dirigido contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la región del Catatumbo. Según el comunicado, la operación militar tuvo lugar en áreas rurales de los municipios de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander. De acuerdo con el reporte del Ejército Nacional, como resultado de la acción murieron dos presuntos integrantes del Eln, y además se incautaron 1.5 toneladas de explosivos, 440 granadas adaptadas para drones y diversos equipos de comunicación. También se destruyeron dos búnkeres y cinco zonas empleadas como campamentos por el grupo armado.

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El Ministerio de Defensa insistió en que la operación se planificó y ejecutó siguiendo las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). En el comunicado aclaran que “la operación fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del DIH, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil, las personas protegidas y sus bienes”. Esta aclaración surge como respuesta ante el clima de preocupación y denuncias expresadas por las comunidades y autoridades locales, quienes reportaron una compleja situación de seguridad en el territorio, a raíz tanto de las acciones del Ejército como de los bombardeos efectuados por la Fuerza Aérea al grupo ilegal en zonas de San Calixto, Tibú y El Tarra.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció, señalando su preocupación por el impacto que la operación tuvo en la región. Según la información preliminar recopilada, al menos tres campesinos habrían resultado afectados, incluyendo una mujer de 44 años herida durante los bombardeos que comenzaron en la noche del lunes y se prolongaron hasta la madrugada del martes. Asimismo, se presentaron reportes de desplazamientos forzados hacia el municipio de El Tarra.

La Alcaldía de El Tarra, a través de un comunicado, advirtió sobre detonaciones prolongadas que generaron temor entre los habitantes y habrían causado daños en algunas viviendas de la zona, resaltando la necesidad de proteger la vida, la integridad y los derechos fundamentales de la población civil. Por otra parte, fuentes militares confirmaron a El Espectador que durante la noche del lunes hubo combates entre unidades del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y miembros del Frente Oriental del Eln, los cuales precedieron el bombardeo realizado por dos aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los elementos incautados durante el operativo militar contra el Eln en Catatumbo?

De acuerdo con el reporte del Ejército Nacional citado por el Ministerio de Defensa, se incautaron 1.5 toneladas de explosivos, 440 granadas adaptadas para su uso con drones y otros elementos de comunicación. Además, durante la operación se destruyeron dos búnkeres y cinco áreas que funcionaban como campamentos.

¿Cómo afectó la operación militar en Catatumbo a la población civil y qué medidas se mencionaron para su protección?

La Defensoría del Pueblo informó que, según datos preliminares, al menos tres campesinos resultaron afectados, incluyendo una mujer de 44 años herida, y se presentaron desplazamientos forzados hacia El Tarra. Tanto el Ministerio de Defensa como la Alcaldía local insistieron en la importancia de la protección de la vida, la integridad y los derechos de los habitantes durante el desarrollo del operativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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