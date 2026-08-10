El Chocó recibió este martes la visita del nuevo Gobierno, en medio de la emergencia por el terremoto que sacudió a ese departamento. El presidente Abelardo de la Espriella encabezó la delegación, en compañía de los ministros de Defensa, Vivienda y Salud, con el propósito de coordinar la respuesta a la emergencia en uno de los territorios históricamente más marginados del país.

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Fue el mismo Jefe de Estado quien dio explicaciones sobre por qué llegó a ese departamento con su ministro de Defensa. Según dice, dispuso de todo el aparato militar y policial para movilizar ingenieros, rescatistas y unidades caninas hacia la zona afectada.

Así mismo, explicó que la presencia del ministro de Vivienda se debe a que fue comisionado para evaluar la magnitud de los daños en inmuebles, cuya cifra supera entre 1.300 y 1.400 unidades afectadas.

En materia de salud, la ministra Ana María Vesga coordinará la remisión de los heridos hacia Medellín, ciudad que ya tiene la infraestructura hospitalaria lista para recibirlos.

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De la Espriella aprovechó el escenario para hacer un compromiso público con la gobernadora del departamento: “Me comprometo públicamente con usted a hacer un encuentro regional en donde el gobierno nacional viene en pleno aquí para determinar cuáles son los problemas en cada uno de los municipios, cuáles son las deudas en materia de infraestructura, en materia social, en materia de seguridad”, sostuvo.

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En el mismo acto, el nuevo Jefe de Estado lanzó un mensaje de reivindicación histórica hacia el Chocó: “A este departamento el centralismo lo abandonó a su suerte hace muchos años, y hoy hay una cantidad de deudas históricas con esta región del país que cualquier persona podría pensar que son impagables”, señaló, y agregó que su administración está decidida a saldar esas deudas.

¿Cuántas viviendas resultaron afectadas por el terremoto en el Chocó?

De acuerdo con el balance inicial presentado por el gobierno durante su visita al departamento, el sismo dejó entre 1.300 y 1.400 viviendas con algún nivel de daño. Las autoridades aún adelantan el censo detallado para establecer cuáles requieren reparación parcial y cuáles deben ser reconstruidas en su totalidad.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.