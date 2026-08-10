El terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto dejó una nueva pérdida para el deporte nacional. ‘Juancho’ Barrios, exjugador de la Selección Colombia de baloncesto, falleció en medio de la emergencia provocada por el fuerte movimiento sísmico.

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La noticia fue confirmada por la Federación Colombiana de Baloncesto (Fecolcesto), que lamentó profundamente la muerte de quien, además de vestir la camiseta del combinado nacional, dejó huella como entrenador y docente.

A través de sus redes sociales, la entidad publicó una pieza conmemorativa con una fotografía de Barrios y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y allegados en medio del momento de luto que atraviesa el país.

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El baloncesto nacional está de luto. 🇨🇴🕯️ Tras el terremoto de hoy, Fecolcesto lamenta el fallecimiento de “Juancho” Barrios. Ex-jugador seleccionado Colombia, entrenador y docente del Colegio INEM. A toda su familia y amigos, nuestra solidaridad. pic.twitter.com/FjCtyB1OEk — FCB | Federación Colombiana de Baloncesto 🇨🇴 (@Fecolcesto) August 10, 2026

Quién era ‘Juancho’ Barrios

La trayectoria de Barrios estuvo ligada durante buena parte de su vida al baloncesto colombiano. Además de su paso por la Selección Colombia, tuvo vínculos con el desarrollo de este deporte en regiones como Bolívar y Valle del Cauca.

Su aporte no se limitó a las canchas. Barrios también se desempeñó como entrenador y profesor de educación física en el colegio INEM de Cali, donde acompañó procesos formativos de jóvenes.

Por esa razón, su fallecimiento representa una pérdida no solo para el baloncesto de alto nivel, sino también para los espacios educativos y de formación deportiva en los que dejó su legado.

Cómo fue el terremoto en Colombia

La muerte de ‘Juancho’ Barrios se produjo en medio de la emergencia causada por el terremoto registrado durante la mañana de este lunes. El movimiento tuvo una magnitud de 7.4 y su epicentro fue ubicado cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El fuerte sismo se sintió en diferentes zonas del país y provocó afectaciones en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, además de daños en infraestructura y el colapso de algunas edificaciones.

Mientras los organismos de emergencia continúan atendiendo la situación y estableciendo el alcance de los daños, el deporte colombiano también se ha unido al duelo por las víctimas.

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Con la muerte de ‘Juancho’ Barrios, el baloncesto nacional pierde a uno de sus representantes, pero queda el recuerdo de un hombre que estuvo vinculado a la Selección Colombia y que dedicó buena parte de su vida a formar nuevas generaciones a través del deporte.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.