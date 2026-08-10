Colombia ha vivido una tragedia este 10 de agosto por cuenta del lamentable terremoto que afecto varias ciudades como Pereira, uno de los poblados más devastados por la emergencia ocurrida sobre las 7:30 de la mañana. La capital de Risaralda ha sido la región con más víctimas fatales y destrucción de infraestructura.

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El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, no ocultó su dolor por la difícil situación y, mientras daba un parte oficial en vivo por Noticias Caracol, se quebró en lágrimas. El mandatario local aseguró que se han encontrado al menos 60 personas fallecidas producto del temblor en dicha ciudad, lo que ha desencadenado una crisis hospitalaria.

El alcalde evidenció la desazón por la difícil situación en su región, donde hasta el aeropuerto tuvo considerables daños estructurales. Más allá de eso, su preocupación se centra en las personas que deben ser rescatadas, las que requieren atención y quienes, desafortunadamente, perdieron la vida.

“Estamos atravesando un momento difícil… Es una tragedia para toda la ciudad, para miles de familias muertos, muchos heridos, pero acá estamos. Vamos para adelante de la mano de Dios”, agregó Salazar en Caracol.

#Colombia | El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, rompió en llanto al entregar el balance de afectados por el terremoto que sacudió a Colombia este 10 de agosto de 2026. Durante el reporte, un corresponsal de Noticias Caracol protagonizó un emotivo abrazo de solidaridad con el… pic.twitter.com/UI2xSF3zbb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 10, 2026

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Finalmente, Mauricio Salazar envió un mensaje al Gobierno de Abelardo de la Espriella para que le brinde apoyo a ‘la Perla de Otún’ para reparar los millonarios daños y atender a la población afectada. Sin embargo, no pudo continuar con su intervención y se terminó de quebrar entre lágrimas.

“Necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional porque ahora viene la reconstrucción de la ciudad… No ha habido comunicación, la gente está confundida y aún la gente no sale del impacto que fue este terremoto. Se sigue con la fe puesta en Dios para trabajar por Pereira; muy duro…”, concluyó el alcalde mientras lloraba, por lo que Fredy Gómez, el reportero de Caracol en Risaralda, lo abrazó para consolarlo.

De acuerdo con el noticiero mencionado, hay 16 personas atrapadas en el Megacable de Pereira y que han quedado suspendidas en el aire desde el terremoto de este lunes. El mandatario local complementó que 18 edificaciones colapsadas, en que habría al menos 15 personas atrapadas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.