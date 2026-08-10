Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad de Pereira enfrenta una difícil situación tras el sismo registrado en la mañana de este lunes, que llevó a la administración municipal, encabezada por el alcalde Mauricio Salazar, a declarar calamidad pública y urgencia manifiesta, según informó El Diario. Frente a la magnitud de la emergencia, se establecieron medidas excepcionales para proteger a la ciudadanía y facilitar las labores de atención y rescate.

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Entre las principales disposiciones, la Alcaldía anunció la implementación de un toque de queda en las zonas del Centro, Comuna Universidad y Subcentro de la Comuna Cuba. Esta restricción al libre tránsito se aplicará desde las 6:00 de la tarde del lunes hasta las 5:00 de la mañana del martes 11 de agosto, buscando garantizar la seguridad de los habitantes y permitir el acceso sin obstáculos de los organismos de socorro. Asimismo, se decretó el Día sin Carro desde las 4:00 de la tarde del lunes y durante todo el martes, con el objetivo de facilitar la movilidad de ambulancias, bomberos y personal de emergencia.

El alcalde también comunicó la suspensión de clases en las instituciones educativas de la ciudad. La administración recomienda a los ciudadanos permanecer en sus viviendas siempre que las condiciones de seguridad lo permitan y mantener despejadas las vías, facilitando así el trabajo de quienes atienden la emergencia.

El impacto del sismo ha dejado un saldo preliminar de 40 personas fallecidas en el área metropolitana, de las cuales 37 corresponden a Pereira, así como 65 edificaciones colapsadas, en 15 de las cuales se presume hay personas atrapadas. Los organismos de socorro concentran esfuerzos en los puntos más críticos, realizando labores de búsqueda y rescate, priorizando las posibilidades de encontrar personas con vida.

La red hospitalaria enfrenta colapso en su capacidad de atención, con clínicas emblemáticas como Los Nevados, San Jorge y Comfamiliar solicitando no recibir más pacientes debido a la alta demanda. Por otra parte, la Clínica Noé debió ser evacuada por daños estructurales. El Aeropuerto Internacional Matecaña también resultó afectado y permanece cerrado, contabilizándose varias personas fallecidas allí, aunque la pista no presenta daños, de acuerdo con el reporte oficial.

En relación con el sistema Megacable, se reportan personas atrapadas en las góndolas, aunque, según las autoridades, no corren peligro y serán rescatadas cuando avance la atención en las edificaciones colapsadas. La Alcaldía ha habilitado siete puntos de recolección de ayudas para los afectados y orienta a la ciudadanía sobre cómo reportar personas desaparecidas, dirigiéndose a los Centros de Atención Inmediata (CAI) más cercanos o por medio de la emisora de la Policía. Además, el servicio veterinario de emergencia está habilitado en Ukumarí, mientras que el Hospital Público Veterinario de Maraya permanece cerrado temporalmente. Toda la institucionalidad local continúa articulada y entregando información sobre la evolución de la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas afectadas por el toque de queda en Pereira tras el sismo?

Las áreas bajo toque de queda en Pereira, según anunció la Alcaldía, son el Centro, la Comuna Universidad y el Subcentro de la Comuna Cuba. La medida busca facilitar las labores de rescate y protección ciudadana desde las 6:00 de la tarde del lunes hasta las 5:00 de la mañana del martes.

¿Qué servicios permanecen colapsados o cerrados en Pereira debido a la emergencia?

De acuerdo con el reporte oficial, clínicas como Los Nevados, San Jorge y Comfamiliar están saturadas y no atienden nuevos pacientes. Además, la Clínica Noé fue desalojada, el Aeropuerto Internacional Matecaña está cerrado y el Hospital Público Veterinario de Maraya no está en funcionamiento temporalmente tras el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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