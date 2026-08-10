Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El terremoto que estremeció a Colombia el lunes 10 de agosto no solo dejó a autoridades y organismos de socorro volcados en la atención de comunidades afectadas en departamentos como Chocó y Valle del Cauca, sino que también generó una intensa controversia en redes sociales. Jerome Sanabria, quien forma parte del equipo de empalme del futuro gobierno encabezado por Abelardo De La Espriella, se vio envuelto en la polémica tras publicar un mensaje que ligaba el evento natural con una frase vinculada al presidente argentino, Javier Milei. Sanabria escribió: “Milei dijo ‘zurdos hdp tiemblen’ y Colombia tembló…”. La frase, compartida mientras las autoridades aún trataban de establecer un balance de daños y la emergencia seguía activa, fue rápidamente objeto de críticas y generó debate acerca de la pertinencia de ese tipo de comentarios en medio de situaciones de crisis.

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El mensaje de Sanabria fue interpretado como una comparación insensible, pues numerosas familias esperaban noticias y apoyo de los organismos competentes. La reacción de los usuarios no se hizo esperar: muchos consideraron que elegir ese momento para incluir referencias políticas resultaba inoportuno, sobre todo al provenir de una figura identificada con un equipo de trabajo gubernamental. Detrás de estos cuestionamientos estuvo el papel que deben asumir los funcionarios públicos y quienes los acompañan, ya que sus declaraciones, sobre todo en tiempos de emergencia, pueden influir en la percepción y el ánimo social.

Ante la ola de críticas, Jerome Sanabria optó por responder y ofreció disculpas públicas. Reconoció que, dadas las circunstancias críticas que atravesaba el país, su mensaje había sido desacertado. Esta acción, sin embargo, no detuvo el debate sobre los límites que debería existir en el uso de mensajes políticos durante emergencias y acerca de la responsabilidad que recae sobre los miembros de equipos cercanos al sector público cuando hacen pronunciamientos sobre hechos de interés nacional.

Mientras el debate digital continuaba, las autoridades no bajaron la guardia en sus tareas de atención a las comunidades afectadas, dedicando esfuerzos a la evaluación de daños materiales y la localización de posibles víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo exactamente Jerome Sanabria sobre el terremoto en Colombia?

Jerome Sanabria, integrante del equipo de empalme del gobierno de Abelardo De La Espriella, escribió en redes sociales: “Milei dijo ‘zurdos hdp tiemblen’ y Colombia tembló…”. Su comentario suscitó polémica porque fue publicado mientras aún se desarrollaban labores de ayuda a las personas afectadas por el movimiento telúrico en varias regiones.

¿Por qué se criticó el mensaje de Jerome Sanabria tras el terremoto?

El mensaje de Jerome Sanabria fue criticado porque, según las reacciones recogidas en redes sociales, resultó inapropiado y poco sensible, dada la emergencia nacional en curso. Diversos usuarios consideraron que no era el momento adecuado para hacer referencias políticas, especialmente siendo parte de un equipo gubernamental, ya que se esperaban pronunciamientos de solidaridad y respaldo a las comunidades afectadas.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.