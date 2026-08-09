Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, conocido como 'Fuchi', sufrió un accidente de tránsito durante la tarde del domingo 9 de agosto en la vía que conecta Girardot con Bogotá. El incidente se produjo alrededor de las 2:30 p. m., justo en las inmediaciones de la primera estación de servicio tras la salida de Girardot. De acuerdo con la información reportada, Forero Castelblanco se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje acompañado de su esposa. Al intentar adelantar a otro vehículo, terminó colisionando de frente contra una camioneta que ingresaba en ese momento a la estación de servicio. Como consecuencia del impacto, tanto el concejal como su esposa salieron despedidos de la motocicleta y cayeron sobre la vía. Esta carretera es reconocida por su alto flujo de vehículos, especialmente durante los fines de semana, siendo uno de los corredores más transitados del país.

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Tras el accidente, se confirmó que el concejal sufrió una fractura en la mano izquierda, específicamente a la altura de la muñeca. Fue trasladado de inmediato al servicio de urgencias de la clínica Junical de Girardot, donde permanece bajo observación médica, de acuerdo con el parte entregado por la institución. A pesar de la gravedad del impacto, la esposa del cabildante resultó ilesa, situación que fue destacada dado que ambos viajaban en la misma motocicleta en el momento del choque.

Desde el centro asistencial, Forero Castelblanco compartió un mensaje a través de sus redes sociales solicitando apoyo a sus seguidores para la recuperación de su motocicleta, la cual permanecía en el lugar del siniestro. Además de su rol como concejal de Bogotá, cargo que ostenta para el periodo 2024-2027, Forero Castelblanco es reconocido como empresario y creador de contenido digital.

El lugar del choque, según el reporte, corresponde a un tramo clave para la movilidad entre el centro del país y el departamento del Tolima. Las maniobras de adelantamiento en motocicleta al aproximarse o salir de estaciones de servicio han sido identificadas entre las causas más recurrentes de accidentes en este corredor vial, lo que resalta la importancia de extremar las precauciones en estos puntos críticos.

¿Cuál fue el estado de salud del concejal Edison Julián Forero Castelblanco tras el accidente en la vía Girardot-Bogotá?

El concejal Edison Julián Forero Castelblanco resultó con una fractura en la mano izquierda, a la altura de la muñeca, luego del accidente. Fue trasladado a la clínica Junical de Girardot, donde permanece bajo observación médica. Su esposa, quien lo acompañaba en la motocicleta, no sufrió lesiones, de acuerdo con la información suministrada.

¿Por qué ocurren accidentes frecuentes en la vía Girardot-Bogotá, especialmente cerca de las estaciones de servicio?

Según lo reportado, la vía Girardot-Bogotá registra accidentes frecuentes por maniobras de adelantamiento imprudente de motocicletas, especialmente al aproximarse o salir de estaciones de servicio. Esta práctica se identifica como una de las causas más comunes de siniestros en este importante corredor vial del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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