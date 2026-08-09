Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El inicio de la pavimentación de la vía al Salado, en Ibagué, representa un avance clave para los habitantes de la zona, quienes ven cómo las primeras placas de concreto ya se instalan en el tramo comprendido entre la calle 103 y la 115. Así se evidenció en el recorrido realizado el domingo 9 de agosto, durante el cual la alcaldesa Johana Aranda estuvo acompañada de equipos de obra, contratistas, personal de interventoría y representantes de la comunidad, con el objetivo de verificar esta nueva etapa y dar respuesta a una de las principales inquietudes: la demora en la ejecución de la obra.

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De acuerdo con Aranda, uno de los motivos que explica este retraso es que gran parte del trabajo inicial fue subterráneo y no visible para los ciudadanos, ya que fue necesario hacer una intervención completa de todas las redes de servicios públicos antes de empezar con la pavimentación. “Hay trabajos que no se ven y es donde estamos pisando nosotros. Toda esa instalación de redes es la que más tiempo tomó”, expresó la mandataria durante el recorrido.

En el trayecto entre las calles 103 y 112, ya se han fundido más de 765 metros cuadrados de concreto; además, durante la reciente jornada, se instalaron cerca de 100 metros cúbicos adicionales, gracias a la movilización de casi diez vehículos de transporte de material. Los trabajos, que se han extendido incluso hasta la noche, buscan que la comunidad pueda empezar a usar los tramos terminados de manera progresiva y no esperar hasta la finalización completa de la vía. Si se cumplen las condiciones técnicas, cada segmento podría habilitarse entre siete y diez días después de culminado el proceso de fundición.

La meta establecida es que el pavimento llegue hasta la calle 115 entre agosto y septiembre, mientras que, en paralelo, otro frente de obra empezará la intervención en aproximadamente ocho días, enfocándose en fresado y renovación de redes. A pesar de que el plazo contractual va hasta febrero del año próximo, el equipo de obra espera culminar la pavimentación en diciembre, siempre que las condiciones lo permitan.

Una de las inquietudes planteadas por los vecinos fue la razón de usar concreto en lugar de asfalto. El contratista explicó que esta decisión se fundamenta en la mayor resistencia y durabilidad del concreto, pensado para soportar el flujo de vehículos, incluidos los pesados. Aranda también resaltó la importancia de las obras complementarias: se construirán andenes, se instalará alumbrado público con tecnología LED, señalización y se estudia la posibilidad de sumar una ciclovía, beneficiando a peatones y ciclistas.

La comunidad, aunque reconoce los avances, insiste en la necesidad de cumplir los tiempos y reducir las molestias causadas por los cierres viales. Además, solicitaron medidas de seguridad, como reductores de velocidad en sectores de alta accidentalidad. La alcaldesa anunció que se estudia técnicamente su ubicación para no generar problemas en la circulación. "Había que incomodarnos para acomodarnos y entregar una obra como la merece la ciudad", concluyó Aranda.

¿Por qué es más duradero el concreto que el asfalto en obras viales?

En este caso, según las explicaciones entregadas por el equipo técnico y la alcaldesa Johana Aranda, el concreto es preferido porque ofrece una mayor resistencia y vida útil, lo que lo convierte en una opción adecuada para soportar el tránsito continuo y el peso de vehículos pesados, especialmente en corredores estratégicos como la vía al Salado. Así, se busca una intervención sólida y de larga duración.

¿Qué obras complementarias están incluidas en la pavimentación de la vía al Salado en Ibagué?

De acuerdo con lo confirmado por la mandataria y el equipo de proyecto, la pavimentación incluye andenes peatonales, alumbrado con tecnología LED, señalización y eventual construcción de una ciclovía. Además, se revisan condiciones para mejorar la movilidad y seguridad de los peatones en zonas críticas, como las inmediaciones de Surtiplaza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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