Por: Portal Bogotá

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Este lunes 10 de agosto de 2026, la medida de pico y placa rige en Bogotá con las disposiciones detalladas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), las cuales buscan garantizar un mejor flujo vehicular en la capital. De acuerdo con el calendario oficial divulgado por la entidad, quienes se movilicen en vehículos particulares deben tener en cuenta que únicamente podrán circular aquellos automotores cuyas placas finalicen en los números 6, 7, 8, 9 y 0. Para el caso de los taxis, los habilitados para transitar corresponden a aquellos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

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En cuanto a los horarios, para los vehículos particulares la restricción aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., mientras que para los taxis la franja horaria va de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Estas franjas buscan descongestionar las vías durante los picos de mayor circulación, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.

Es fundamental recordar que existe la posibilidad para los ciudadanos de registrarse en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y así acceder al Pico y Placa Solidario. Esta alternativa consiste en un pago que permite utilizar el vehículo en Bogotá sin restricción de pico y placa. Sin embargo, se advierte que para realizar este trámite, el único canal autorizado es la plataforma oficial, accesible únicamente a través del sitio web de la entidad: www.movilidadbogota.gov.co. El pago se debe efectuar exclusivamente mediante el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) disponible dentro de la página oficial, lo que garantiza la seguridad en la transacción y protege a los usuarios de fraudes electrónicos.

La Secretaría Distrital de Movilidad insiste en que no existen intermediarios ni páginas externas autorizadas para tramitar el Pico y Placa Solidario. Así mismo, recalca la importancia de no realizar pagos ni entregar datos en plataformas diferentes a la oficial, ya que esto puede exponer a los usuarios a estafas y poner en riesgo su información personal y financiera.

Para evitar sanciones y desplazarse tranquilamente por la ciudad, es indispensable mantenerse informado sobre las placas habilitadas y horarios del pico y placa, así como verificar constantemente los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles vehículos pueden circular este lunes 10 de agosto de 2026 por pico y placa en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, los vehículos particulares habilitados para circular este lunes son aquellos cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. En el caso de los taxis, pueden transitar aquellos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

¿Cómo se tramita legalmente el Pico y Placa Solidario en Bogotá?

Para gestionar el Pico y Placa Solidario de forma legal, se debe ingresar exclusivamente al sitio oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, realizar el pago correspondiente por medio del botón PSE, y evitar el uso de intermediarios o páginas no autorizadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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