Por: Portal Bogotá

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La construcción de la línea 1 del Metro de Bogotá continúa avanzando con una de sus etapas más visibles: la edificación del viaducto sobre la tradicional avenida Caracas. Esta importante obra de movilidad en la capital colombiana está implicando varios ajustes en el sistema de transporte público, en especial, afectando temporalmente la operación de TransMilenio, que es clave para la movilidad urbana de miles de personas. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá y difundida por TransMilenio en la red social X, se determinó el cierre nocturno de la estación temporal Calle 22 de TransMilenio, situada precisamente sobre la avenida Caracas, con el objetivo de facilitar el avance seguro de dichas obras del metro.

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Este cierre, que será progresivo, empezará a regir a partir del 10 de agosto. El horario en el que los usuarios no podrán hacer uso de la estación será de lunes a viernes desde las 11:00 p. m. hasta las 4:30 a. m., y los fines de semana la restricción se extenderá desde las 11:00 p. m. del viernes hasta las 4:30 a. m. del lunes, ampliándose hasta el martes en caso de días festivos. Así lo detalló TransMilenio a través de sus canales oficiales. El objetivo fundamental es permitir un desarrollo ágil y seguro de los trabajos, minimizando riesgos tanto para los usuarios como para los trabajadores encargados de la construcción del metro, una de las obras más relevantes de infraestructura de la ciudad.

Además del cierre de la estación, se tienen previstos cierres escalonados por etapas de uno de los carriles en ambos sentidos de las calzadas exclusivas de TransMilenio, específicamente entre las calles 19 y 22 sobre la misma avenida Caracas. Ante estos cambios, las autoridades de movilidad recomiendan a los usuarios estar atentos a las modificaciones en el servicio, que pueden ser consultadas a través de la aplicación oficial TransMiApp o directamente en el portal web www.transmilenio.gov.co, donde se actualiza la información en tiempo real.

La Alcaldía de Bogotá ha dispuesto también una oficina de atención presencial para resolver inquietudes que puedan surgir entre la ciudadanía, ubicada en la carrera 13A No. 38-90, en la localidad de Santa Fe. Con esta medida, se busca garantizar que tanto los usuarios de TransMilenio como los residentes del sector puedan acceder a información clara y de primera mano sobre el desarrollo de la obra y sus implicaciones temporales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será el cierre nocturno de la estación Calle 22 de TransMilenio en Bogotá?

El cierre nocturno de la estación temporal Calle 22 de TransMilenio comenzará el 10 de agosto, de lunes a viernes entre 11:00 p. m. y 4:30 a. m. Los fines de semana, la restricción irá desde el viernes a las 11:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m., y se ampliará hasta el martes si hay un festivo, según información oficial de TransMilenio.

¿Por qué cierran la estación Calle 22 de TransMilenio durante la noche en la avenida Caracas?

La estación temporal Calle 22 será cerrada durante la noche para permitir el avance de la construcción del viaducto de la línea 1 del Metro de Bogotá sobre la avenida Caracas. Esta medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores, y agilizar el desarrollo de una de las obras de movilidad más importantes para la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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