Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía de Barrios Unidos, en coordinación con la Policía de Bogotá y diversas entidades distritales, ejecutó una jornada de inspección, vigilancia y control dirigida a recuperar el espacio público y consolidar la seguridad y la convivencia en barrios de la localidad. Según la entidad, esta acción concentró sus esfuerzos en puntos neurálgicos como la carrera 30 con calle 66, la intersección de la calle 72 con la avenida NQS y los alrededores de la Escuela Militar, sitios con alta demanda de control ciudadano. Durante la jornada, las autoridades levantaron un total de seis cambuches, de los cuales cinco eran estructurales y uno circunstancial. Gracias a este operativo, se logró recuperar 35 metros cuadrados de espacio público, se recolectaron cerca de nueve metros cúbicos de residuos sólidos y se incautó una carreta utilizada indebidamente en el sector.

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Las labores de recuperación del espacio público se extendieron posteriormente al barrio Benjamín Herrera, donde las autoridades llevaron a cabo un operativo de movilidad que permitió retomar otros 120 metros cuadrados de espacio público que habían sido ocupados de manera irregular. Además, dicho operativo resultó en la inmovilización de cuatro vehículos, el retiro de cuatro carros matera y la imposición de cuatro comparendos por infringir las normas de tránsito.

Este esfuerzo conjunto contó con la participación de la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Bogotá, bajo el liderazgo de la Alcaldía de Barrios Unidos. La importancia de articular diferentes entidades radica en garantizar la eficacia de las intervenciones tanto en materia de seguridad como de aseo y orden público.

De acuerdo con la información de la Alcaldía local, este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia permanente para mejorar la calidad de vida en la localidad, al asegurar espacios libres para el disfrute comunitario y a la vez fortalecer los procesos de seguridad y convivencia. Así, se busca promover entornos urbanos más organizados y accesibles, donde la comunidad tenga mayores garantías para su movilidad y bienestar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos metros cuadrados de espacio público se recuperaron en Barrios Unidos durante la jornada?

Según la Alcaldía de Barrios Unidos, la jornada de inspección y control permitió recuperar un total de 155 metros cuadrados de espacio público, sumando los 35 metros cuadrados recuperados en los puntos cercanos a la Escuela Militar y los 120 metros cuadrados en el barrio Benjamín Herrera.

¿Qué entidades participaron en los operativos de recuperación del espacio público en Barrios Unidos?

La intervención estuvo liderada por la Alcaldía de Barrios Unidos y contó con el apoyo de la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Movilidad, así como la Policía de Bogotá, trabajando de forma articulada para garantizar el éxito de la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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