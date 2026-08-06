La secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, anunció este jueves medidas preventivas de restricción al transporte de ciertos vehículos y materiales en la capital, con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Las disposiciones buscan garantizar el orden durante el fin de semana de la ceremonia.

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Las restricciones rigen desde las 6:00 p.m. de este jueves 6 de agosto hasta las 6:00 a.m. del sábado 8 de agosto. Afectan el transporte y la disposición de escombros, materiales de construcción, cilindros de gas, vehículos de mudanzas (trasteos), combustibles y mercancías o sustancias peligrosas.

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“Para proteger la seguridad, la convivencia y la movilidad de toda la ciudadanía en Bogotá, desde el Distrito tomaremos medidas preventivas durante este fin de semana, cuando será la posesión presidencial”, explicó Ortiz. “¿Qué se restringe? El transporte y la disposición de escombros, de materiales de construcción, cilindros de gas, mudanzas, mercancías peligrosas y combustibles”.

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La funcionaria detalló que habrá excepciones. “También tendremos excepciones para algunos vehículos, como los de emergencia, los de servicios públicos domiciliarios, los de obras públicas que tengan PMT autorizados y vigentes, así como los que se necesitan para suministrar alimentación a personas privadas de la libertad”.

Estas medidas forman parte del dispositivo de seguridad y movilidad dispuesto en la ciudad para la jornada. Ortiz enfatizó que “estas medidas operarán desde el jueves 6 de agosto a las seis de la tarde y hasta el sábado 8 de agosto a las seis de la mañana”, e invitó a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos y actividades logísticas con anticipación.

#Atención Desde las 6:00 p. m. de este jueves 6 de agosto y hasta las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto regirá la restricción para el transporte y la disposición de escombros, materiales de construcción, cilindros de gas sin identificar, vehículos de mudanzas, combustibles y… pic.twitter.com/cX3JoAOCeW — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 6, 2026

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.