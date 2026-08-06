A propósito del final de un programa de RTVC antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, un detalle salió a flote acerca de los costos planteados para la transmisión.

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El representante a la Cámara Daniel Briceño sorprendió desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) al exponer el contrato que había previsto el mandatario Gustavo Petro para que el Sistema de Medios Públicos llevara a cabo esa labor.

“La decisión del equipo del presidente Abelardo De La Espriella de no transmitir la posesión presidencial a través de RTVC le ahorró a los colombianos los $ 2’450.000.000 que Petro le había dado a Hollman Morris para esa transmisión”, contó el congresista.

Lo cierto es que en esa misma publicación aclaró que el acuerdo fue terminado de forma anticipada y sin ejecución debido a que el presidente electo decidió tomar un camino diferente en este caso.

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Cabe recordar que De la Espriella determinó el productor de la transmisión para la posesión sea RCN, que para el caso ofrecerá una señal institucional de libre acceso, que podrá ser utilizada sin costo por los medios de comunicación.

Briceño incluso replicó el documento en el que es posible observar los detalles antes mencionados sobre la cantidad de dinero y demás, para confirmar la información que reveló sobre el contrato.

El tema no pasa desapercibido un día antes de que se lleve a cabo la ceremonia de investidura en Cali, en medio de la controversia por el supuesto fraude electoral en el que ha insistido Petro.

En esa misma línea, parece importante recordar que el congresista Iván Cepeda, perdedor en las pasadas elecciones presidenciales como candidato del Pacto Histórico, ha hecho un llamado a la “desobediencia civil”.

Incluso, hay manifestaciones previstas en Bogotá en el marco de la posesión, tema que está en la mira de las autoridades locales para evitar cualquier clase de disturbio o desorden público.

¿Cómo es el itinerario de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?

La programación de la posesión presidencial inicia el viernes 7 de agosto a las 12:30 p. m. mediante la instalación oficial del Congreso Pleno en la Arena USC.

A las 2:10 p. m. se produce la llegada oficial del presidente electo Abelardo de la Espriella en compañía de su esposa Ana Lucía Pineda y sus hijos.

Los asistentes y comitivas oficiales reciben formalmente a la familia presidencial en las instalaciones del recinto mediante un significativo acto protocolario con Calle de Honor.

Entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m. se desarrolla formalmente la solemne ceremonia de posesión, constituyendo el segmento central de la jornada gubernamental del país.

Durante este bloque principal se realiza el juramento del mandatario y la posesión oficial del vicepresidente Restrepo ante los miembros del Congreso reunidos para la ocasión.

La imposición de la Banda Presidencial al jefe de Estado la efectúan el Presidente del Congreso y don Luis Felipe Yagüé, denominado ‘el señor de panela’.

Posteriormente, el nuevo Presidente pronuncia su discurso a la nación y presencia los honores militares rendidos por las distintas fuerzas armadas en este acto institucional.

El programa protocolario continúa de forma inmediata con la toma de posesión formal del gabinete presidencial, oficializando a los nuevos colaboradores del equipo ejecutivo nacional.

Los ministros confirmados son Rodrigo Lara en Interior, Omar Bula en Cancillería, Miguel Gómez en Hacienda, Iván Cancino en Justicia y Jorge Eduardo Mora en Defensa.

La nueva administración mantiene pendientes por confirmar los nombramientos ministeriales en las carteras de Salud y Ciencia, las cuales se integrarán formalmente al equipo ejecutivo posteriormente.

Esta histórica jornada institucional reúne a importantes personalidades nacionales, miembros del Congreso, altas autoridades y distinguidos invitados especiales representantes de diversas naciones del mundo.

El cronograma general de actividades concluye el día sábado 8 de agosto mediante la salida organizada de las delegaciones internacionales que asistieron a este relevante acto.

De esta forma se completa el proceso de transición democrática en Colombia, dando inicio formal al nuevo periodo de gobierno constitucional en todo el territorio nacional.

El despliegue logístico y de seguridad garantiza el orden público durante todas las fases contempladas en el cronograma.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.