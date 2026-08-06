Un día antes de la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, El Calentao Informativo, uno de los programas más representativos de RTVC durante el Gobierno de Gustavo Petro, anunció oficialmente su despedida tras completar 849 emisiones.

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El espacio confirmó el fin de su ciclo a través de mensajes publicados en sus redes sociales y un especial en vivo, en el que agradeció a los televidentes por haber acompañado el proyecto durante estos años. Su salida coincide con el cierre del Gobierno Petro y la llegada de una nueva administración estatal que también traerá cambios en el Sistema de Medios Públicos.

Desde su creación, El Calentao Informativo buscó presentarse como un formato que mezclaba noticias, análisis y opinión sobre la actualidad nacional. Sin embargo, durante el cuatrienio de Gustavo Petro fue objeto de constantes críticas por parte de sectores políticos, periodistas y organizaciones, que consideraban que el programa mostraba casi exclusivamente los logros del Gobierno y evitaba cuestionar sus decisiones.

Una de las mayores polémicas ocurrió cuando el programa emitió un especial dedicado a Manuel Marulanda Vélez, ‘Tirofijo’, fundador de las Farc. La emisión generó un fuerte rechazo porque numerosos críticos consideraron que un medio público no debía rendir homenaje a una figura vinculada con décadas de violencia en Colombia.

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Durante los últimos dos años, el programa estuvo dirigido por William Parra, quien fue designado como director de Noticias del Sistema de Medios Públicos RTVC.

Precisamente, la gestión de RTVC durante el Gobierno Petro estuvo rodeada de controversias, especialmente desde la llegada de Hollman Morris a la gerencia del sistema.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) aseguró haber documentado, desde abril de 2024, más de treinta testimonios de trabajadores que denunciaron presuntas presiones editoriales y episodios de censura dentro de la entidad.

Según la organización, varios periodistas manifestaron haber recibido instrucciones para modificar o eliminar contenidos relacionados con la oposición o con voces críticas al Gobierno. La Flip afirmó que estas prácticas habrían convertido a RTVC en una plataforma al servicio del Ejecutivo y afectado el pluralismo informativo que debe garantizar un medio público.

Entre las denuncias también se mencionó el supuesto veto a figuras como Juanita Goebertus, Jennifer Pedraza, Carolina Sanín y Katherine Miranda, así como la presunta censura de un reportaje que, según la organización, fue retirado horas antes de publicarse.

La Flip también sostuvo que Hollman Morris habría expresado su inconformidad ante directivos de otros medios por publicaciones relacionadas con RTVC. Morris ha rechazado esas acusaciones y ha sostenido que hacen parte de una campaña para desacreditar su gestión, mientras que Gustavo Petro respaldó públicamente su administración y llegó a calificar a RTVC como el “faro de la verdad”.

Con el final de El Calentao Informativo, concluye uno de los programas más emblemáticos y controvertidos de la televisión pública durante el Gobierno Petro, justo cuando Colombia se prepara para el cambio de gobierno con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.