Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La próxima elección del Contralor general de la Nación se perfila como el primer gran reto del Congreso colombiano tras la llegada de Abelardo De la Espriella a la Presidencia. A pesar de que De la Espriella no cuenta con un candidato propio, su eventual apoyo tendrá un peso determinante entre los diez aspirantes habilitados para ocupar el cargo, una de las posiciones más importantes en el control fiscal del país, luego de que la elección previa de Carlos Hernán Rodríguez fuera anulada. Así, el Congreso deberá escoger entre figuras provenientes de distintos sectores del poder público, en una competencia marcada por el interés de las fuerzas políticas y las consignas de autonomía proclamadas por la nueva administración.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los aspirantes, Carlos Mario Zuluaga, actual vicecontralor general, destaca por haber asumido la cabeza de la entidad tras la salida de Rodríguez y obtener el puntaje más alto en el examen de conocimientos, condición que lo posiciona como uno de los favoritos, según El Espectador. Otro contendiente relevante es Andrés Castro, personero de Bogotá, apoyado por el contralor saliente, mientras que Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, ha buscado posicionarse de manera estratégica, como cuando distribuyó la Ley Quinta, marco normativo del Congreso, entre los senadores en una reciente sesión.

La lista la completan figuras como Luis Enrique Abadía, contralor encargado y previamente delegado para la gestión pública, y Ana Elena Monsalvo, excontralora delegada para economía, quien tuvo presencia también en el equipo de empalme del Ministerio de Hacienda de De la Espriella. Sin embargo, el ambiente político es incierto y varios parlamentarios han manifestado a El Espectador que nada está decidido hasta que el nuevo presidente tome partido.

Pese a la pausa legislativa por los preparativos de la toma de posesión, los diez candidatos han estado presentes en los pasillos del Capitolio buscando respaldo ante las bancadas, según reporta El Espectador. La administración entrante, a través del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, reiteró estar al margen de la elección para preservar su autonomía, aunque señaló que buscan un consenso sin alianzas con el Pacto Histórico y en defensa de los intereses nacionales.

No obstante, las declaraciones de Lara Restrepo el 6 de agosto plantearon suspicacias sobre la neutralidad del proceso, al señalar que "el gobierno Petro necesita un contralor de bolsillo para tapar su inmisericorde corrupción", según citó El Espectador. Así, la decisión final que tomará el Congreso este 12 de agosto podría redefinir el equilibrio de poderes en el control fiscal colombiano.

¿Quiénes son los candidatos para la elección de Contralor general de la Nación en Colombia?

De acuerdo con la información de El Espectador, entre los diez candidatos que buscan dirigir la Contraloría General están Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero. Cada uno fue evaluado mediante pruebas y revisión de hojas de vida, y presentan distintos grados de respaldo político.

¿Por qué la elección del Contralor general es clave para el Congreso y el gobierno de Abelardo De la Espriella?

La elección del Contralor general reviste especial importancia porque este funcionario lidera el órgano de control fiscal y su designación marca el inicio de la agenda política bajo el nuevo presidente, en este caso Abelardo De la Espriella. Además, la postura de autonomía y las condiciones exigidas por la administración entrante podrían definir el tipo de relación que tendrá el gobierno con el Congreso y las fuerzas políticas, según información suministrada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.