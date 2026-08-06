Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación solicitó al Órgano Colegiado de Administración y Decisión de ciencia (OCAD CTel), responsable de priorizar y aprobar proyectos científicos financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), reconsiderar o aplazar la agenda prevista para el jueves 6 de agosto en la Universidad de Cartagena. Dicha reunión, convocada por el Ministerio de Ciencias y encabezada por la ministra Yesenia Olaya, tiene la capacidad de definir la destinación de una importante suma de regalías para el avance de proyectos clave en ciencia y tecnología en Colombia, de acuerdo con lo informado en El Espectador.

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La Procuraduría, a través de la Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, hizo énfasis en que cualquier decisión sobre tres convocatorias específicas (44, 45 y 50), las cuales suman cerca de 900.000 millones de pesos colombianos, requiere un análisis a fondo sobre la conveniencia, viabilidad, alcance e impacto de los proyectos postulados. Solicitaron que la sesión, la número 74, fuera de carácter deliberativo e informativo y que los puntos para decisión se aplazaran, argumentando la necesidad de transparencia y de conocer a fondo cada propuesta antes de tomar determinaciones con amplia repercusión social, técnica y financiera.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) también advirtió sobre riesgos jurídicos que podrían surgir si se avalan proyectos con inconsistencias, como lo expresó Juan Camilo Mergesh, subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación del DNP, en un documento conocido por El Espectador. El DNP señaló que su participación ha sido limitada en el proceso de revisión de documentos técnicos y presupuestales, y que no contar con esta información impide evaluar si los proyectos cumplen con los criterios de viabilidad que exige la normativa.

En detalle, la convocatoria 44 focaliza recursos en la formación de talento de alto nivel mediante créditos educativos condonables otorgados a través de alianzas entre instituciones universitarias. La convocatoria 45 busca fortalecer y crear nuevas capacidades en centros de investigación tecnológicos, financiando cuatro proyectos de nivel nacional y priorizando la atención a demandas territoriales. Por último, la convocatoria 50 está orientada al fomento de la investigación básica en ciencias y humanidades, destinando su presupuesto a la generación y apropiación de conocimiento, así como la divulgación científica.

¿Por qué la Procuraduría pidió aplazar la sesión del OCAD CTel sobre regalías?

La Procuraduría solicitó el aplazamiento para tener tiempo suficiente y analizar de manera adecuada la pertinencia, el impacto y la viabilidad de los proyectos científicos que optan por recursos del Sistema General de Regalías. Insistió en la importancia de la transparencia y la información completa antes de tomar decisiones, considerando los riesgos jurídicos y administrativos señalados por el Departamento Nacional de Planeación.

¿Cuáles son los objetivos de las convocatorias 44, 45 y 50 del SGR en ciencia y tecnología?

Las convocatorias 44, 45 y 50 buscan fortalecer la investigación y formación científica en Colombia. La 44 financia formación avanzada mediante créditos condonables para estudios en universidades; la 45 está enfocada en mejorar e impulsar nuevos centros de investigación y desarrollo; y la 50 apoya proyectos de investigación básica, divulgación y colaboración académica interdisciplinaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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