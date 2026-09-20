El incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá, presenta un panorama con dos caras este domingo: mientras el Gobierno asegura que las labores de control avanzan, desde la comunidad persiste la preocupación por la cercanía de las llamas a sectores históricos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Incendio en Villa de Leyva ya está llegando al centro histórico, alertan residentes: “Urgente, más ayuda”)

El presidente Abelardo de la Espriella informó que recibió el último reporte de la emergencia y aseguró que el incendio está controlado en un 50 % y confinado en terreno.

Según explicó, los organismos de emergencia, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, concentran sus esfuerzos en la cabeza del incendio para lograr extinguirlo por completo.

Lee También

“Todas las capacidades del Estado están desplegadas. Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a Villa de Leyva, a sus habitantes y a esta joya de Colombia. No bajaremos la guardia”, afirmó el mandatario.

El mensaje oficial apunta a un escenario de avance en las labores de contención, aunque también deja claro que el incendio continúa activo y que los equipos permanecen trabajando en la zona.

Acabo de recibir el último reporte sobre el incendio en Villa de Leyva: está controlado en un 50 % y confinado en terreno. En este momento, los organismos de emergencia, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, concentran sus esfuerzos en la cabeza del incendio para… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 20, 2026

La preocupación que llega desde Villa de Leyva

Al mismo tiempo, desde el municipio se han conocido alertas sobre la cercanía de las llamas con diferentes sectores.

La columnista Claudia Sterling publicó videos y una fotografía del incendio y manifestó su preocupación por el avance del fuego hacia zonas próximas a sitios patrimoniales como el Humboldt, el claustro de San Agustín, Mesopotamia y el Parque Ricaurte.

Su publicación también advierte sobre una posible extensión hacia Sáchica y plantea preocupación por el centro histórico de Villa de Leyva.

Sterling citó además un reporte de Agencia API sobre las afectaciones en inmediaciones del casco urbano y pidió apoyo urgente de entidades como la UNGRD, el Ministerio del Interior y la Gobernación de Boyacá, entre otras autoridades.

Foto de los incendios de Villa de Leyva desde El Alto de los Mígueles hace no más de media hora. Nada controlado. Y menos aún cuando baja la noche, paran las operaciones y el viento hace de las suyas… SOMOS EL GRUPO DE EMERGE CIA DEL ALTO RICAURTE y acá seguimos trabajando.… pic.twitter.com/Uw17MN7WOb — Claudia Sterling 🐈 (@ClaudiaSterling) September 21, 2026

Es decir, mientras el reporte del Gobierno destaca que el fuego está 50 % controlado y confinado, las imágenes y alertas difundidas desde la zona muestran que la preocupación entre quienes están cerca de la emergencia continúa.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.